Čo spôsobilo najjasnejší záblesk žiarenia v histórii?

V októbri 2022 výskumníci z Northwestern University zaznamenali najjasnejší záblesk gama žiarenia v histórii, ktorý nazvali B.O.A.T. (skratka z anglického "brightest of all time"). Gama žiarenie bolo také jasné, že zahltilo väčšinu detektorov gama žiarenia na svete, a trvalo niekoľko stoviek sekúnd. Odhaduje sa, že takýto záblesk, nenastáva v okolí Zeme do vzdialenosti 2,5 miliardy svetelných rokov, častejšie než raz za 10 tisíc rokov.

Ukázalo sa, že záblesk pochádza z kolapsu masívnej hviezdy vzdialenej 2,4 miliardy svetelných rokov. Toto zistenie bolo potvrdené pomocou pozorovaní Webbovho teleskopu v rozmedzí 168 až 170 dňa po záblesku.



Hoci pri ňom objavili supernovu súvisiacu s týmto gama žiarením, nezistili prítomnosť ťažkých prvkov ako platina alebo zlato, čo je dôležité pre pochopenie, kde vznikajú najťažšie prvky vo vesmíre. Vedci súčasne skúmali aj galaxiu, v ktorej sa tento výbuch odohral, a zistili, že má najnižšiu metalicitu zo všetkých galaxií, kde boli zaznamenané podobné udalosti. Tento objav môže pomôcť objasniť unikátne vlastnosti B.O.A.T. a ďalšie štúdie môžu odhaliť viac o pôvode ťažkých prvkov vo vesmíre.



Článok opisujúci objav nájdete v časopise Nature communications na tejto adrese.



Obrázok: Credit: National Science Foundation, Attribution, via Wikimedia Commons

Zdroj: www.nature.com