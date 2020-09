Čo si zahrať na smartfóne?

Začíname s výberom zaujímavých hier do vašich smartfónov, či už pôjde o novinky alebo stálice herného sveta.

Star Trek: Fleet Command

Prvou dnešnou hrou je RTS (real-time stratégia) zasadená do univerza série Star Trek, kde budete veliť vesmírnej stanici a lodiam. Plniť rôzne úlohy, ťažiť suroviny, vytvárať frakcie s ďalšími hráčmi, až sa postupom času môžete pridať ku Spojenej Federácii Planét (United Federation of Planets, Klingoni (Klingons) a Romulani (Romulans). Čo mne osobne vadilo aj vadí, je nejednotnosť dejovej linky, kde ste síce v období NCC-7101 Enterprise (kapt. Kirk), ale nejakou záhadou natrafíte aj na Borgov, ktorí tam nemali čo robiť.

Úvodom vás hra hneď prevedie tutorialom, kde vám vysvetlí základy ťažby surovín, vylepšovania základne a lodí, výskumu a ďalších herných mechanizmov. Zároveň načrtne aj hlavnú dejovú linku hry. Zo začiatku vás čaká rýchly herný postup, ale ako je zvykom, časom a vyššími levelmi sa hra spomalí. Keďže ide o hru typu freemium, máte možnosť si kúpiť rôzne rozšírenia a urýchliť váš postup, no na druhej strane ho viete urýchliť aj plnením vedľajších úloh na ktoré priamo nabáda aj hra, keďže niektoré dejové linky začínajú na planétach a vesmírnych staniciach.

Čo občas zamrzí je nestabilita a chybovosť hry. Napríklad posielate loď na misiu, máte dobu príletu 7 minút, vidíte že loď je v súradniciach, ale odpočítavanie nejak stále pokračuje. Takže neostáva nič iné ako vypnúť a zapnúť hru odznova a znova zopakovať vyslanie lode.

Najnovší update túto chybu stále neopravil. Ale za to oznámil rozšírenie universa o nové sústavy a pridanie všetkých dejových liniek: Enterprise, Discovery, The Original series, The Next Generation, Voyager, Deep space nine.

Nakoľko túto hru hrávam s prestávkami už od jej začiatkov, neprestala ma baviť. Stále sa máte kde posúvať v hre ale aj v príbehu. Autori neustále pridávajú nový obsah a kampane, vďaka ktorým viete získať vzácne lode a nových členov posádky. Nebyť nestability a občasnej chybovosti, bolo by hranie o niečo príjemnejšie. Čo ale poteší je, že hra na vás netlačí čo sa týka nákupov a viete sa zaobísť aj bez nich.

Celkové hodnotenie: 7/10

Happy Color: Paint by Numbers

Druhou dnešnou hrou je maľovanie podľa čísiel. Hra je to jednoduchá, pokiaľ netreba hľadať malé plôšky, ktoré tiež musíte zafarbiť. Trošku mi na tom vadí, že vám hra nedovoľuje byť až tak kreatívny, keďže máte vopred stanovené farby, ktoré máte použiť. Na zábave to ale vôbec neuberá a viete si vymaľovať krásne obrázky, ktoré neustále pribúdajú.

Hra je pravdaže freemium, takže ak sa napríklad chcete zbaviť reklám, neostáva vám nič iné ako zaplatiť. Našťastie ale reklamy nebývajú moc vtieravé. Prípadne si môžete dokúpiť nápovedy, keď neviete nájsť malé plôšky na zafarbenie.

Pre svoju jednoduchosť vie hra aj tak veľmi dobre zabaviť na dlhé hodiny a viete sa pri nej aj dobre zrelaxovať, až na pár momentov keď ste zúfalí, že neviete nájsť poslednú plochu ktorú máte zafarbiť.

Celkové hodnotenie: 8/10

Clash of Clans

Treťou dnešnou hrou, je herná stálica Clash of Clans, tiež ide o RTS žáner. Zo začiatku vás hra privíta s veľmi dobre spracovaným tutoriálom, ktorý vám vysvetlí všetko potrebné. Prvých pár levelov ste chránený pred nájazdmi iných hráčov a máte čas sa zdokonaľovať a trénovať útoky na výcvikovej mape (odporúčam - nielen, že si viete dopomôcť surovinami za výhru, ale aj si natrénujete rôzne útoky a vyskúšate čo dokážu vaše jednotky).

Určite odporúčam sa pridať k niektorému klanu, ktorý vám vie poskytnúť podporu, keď vám hrozí útok. Zároveň viete spolu útočiť na ďalšie klany, prípadne môžete sami skúsiť šťastie proti hráčom, ktorých vám nájde hra podľa vašej "sily" aby bol boj čo najviac vyrovnaný. Pravdaže nie vždy to vyjde a nájazd skončí neúspechom.

Hra je tiež freemium, ponúka možnosti dokúpenia zlata, elixíru a kryštálov. Našťastie ponuky na kúpu nebývajú agresívne a nerušia vás pri hre. Čo poteší, hra sa neustále posúva ďalej, ponúka rôzne herné akcie, konajú sa turnaje a podobne. Zo začiatku síce budete hru otvárať každú chvíľu, ale časom sa herný postup spomalí a kým sa posuniete na ďalší level, už ju tak často nebudete otvárať. Niekedy upgrade budovy totiž trvá aj 4 dni, takže sa vrátite počas toho obdobia nazbierať suroviny, či očistiť okolie od stromov.

Táto hra vás zabaví na dlhú dobu a ako pri každej stratégii platí, že čím vyšší level, tým je postup náročnejší. To ale neuberá na akčnosti a zábave.

Celkové hodnotenie: 7/10

Na dnes je to všetko, nabudúce prinesieme aj hry, ktoré sú síce platené, ale stoja za to.