Čo sa stane keď do vašej hlavy narazí dron?

Všetci to vieme, v prípade ak nám do hlavy narazí dron, nestane sa nič dobrého. Čo sa však presne stane?

Magazín Popular Mechanics zverejnil článok o spoločnom výskume realizovanom viacerými americkými univerzitami zaoberajúcom sa touto otázkou. Do výskumu boli zapojené University of Alabama, Hunstville University, Mississippi State University, The National Institute for Aviation Research at Wichita State Universit a ďalšie univerzity a výskumné inštitúcie. Výskum trvajúci 18 mesiacov realizovali pre ASSURE (Alliance for System Safety of UAS through Research Excellence), čo je organizácia, ktorá spracováva pre americkú FAA (Federal Aviation Administration) bezpečnostné reporty.

V rámci výskumu realizovali 512 nárazových testov so 16 rôznými typmi dronov, medzi nimi aj s populárnymi dronmi ako DJI Phantom a Mavic Pro. Výsledky ukázali, že úmrtie následkom takejto zrážky bude v reálnom svete veľmi zriedkavou vecou. Aby nastalo, musí to byť náraz na veľmi presné miesto a tak aby celá energia nárazu smerovala do hlavy. Náraz pár centimetrov ďalej, na menej nebezpečné miesto, spôsobí výrazne menšie zranenia.

Dôležitým je smer zrážky, hmotnosť a rýchlosť dronu. Dôležitým faktorom je aj "pevnosť" dronu. Častokrát je dron z plastu, relatívne pružnej konštrukcie, ktorá absorbuje časť energie nárazu. Preto, v rozpore s intuitívnou predstavou, nie je náraz dronu porovnateľný s nárazom kameňa podobnej hmotnosti.

Napriek tomu, že náraz dronu do hlavy môže len veľmi raritne spôsobiť úmrtie, výsledky štúdie ukazujú, že ide o nebezpečné udalosti a preto je regulácia lietania s dronmi naozaj potrebná vec.

Kompletný ASSURE report o výsledkoch výskumu nájdete na tomto linku.

Zdroj: www.popularmechanics.com