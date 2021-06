Čo sa stane ak vyťažíme aj posledný Bitcoin?

Už teraz vieme, že finálny počet Bitcoinov v obehu bude 21 miliónov. Zamýšľali ste sa však nad tým, čo sa stane keď vyťažíme všetkých 21 000 000 Bitcoinov? Malo by sa to stať niekedy v roku 2140. Ak sa uvoľní maximum Bitcoinov do obehu, bude ešte vôla overovať transakcie, občas mylne sa označujúci ako “mining” ? Budú práve transakčné poplatky jediná hybná sila aby sa Bitcoin ešte overoval?

Celý koncept “proof-of-work” sa ukazuje dlhodobo ako mylný. Nielenže pôvodná myšlienka bola Bitcoin ťažiť doma ale zároveň energetická náročnosť, ktorú za 12 rokov existencie kryptomena potrebuje, ďaleko prevyšuje iné peňažné meny.

Predpokladá sa, že aj v momente ako sa posledný Bitcoin vyťaží a pustí do obehu, sieť by mala fungovať rovnako ako doteraz. Bude tam však výrazná zmena pre minerov - budú fungovať len na poplatkoch. Tie budú musieť byť natoľko drahé aby zaplatili vôľu, ochotu a hlavne náklady minerov alebo natoľko efektívne, že mineri budú pri svojich nákladoch mať nimi požadovaný zisk. Ďalšou úvahou je, že Bitcoin prejde na novšie koncepty, napr. “Proof-of-stake”.

Pre inšpiráciu, web decrypt.co uvádza, že mineri v súčasnosti vyťažia cca 900 BTC za deň, čo je približne 32 miliónov dolárov za deň. Ale! Transakcie tvoria sotva 6.5%, teda medzi 60 - 100 BTC za deň, všetko záleží od množstva obchodov na burzách a samotných prevodoch. U ETH sa napríklad ukazuje, že s rastúcim "hypom" na trhoch, cena za prevody, tzv. “Gas” rapídne rastie. Môže sa tak dokonca stať, že pri prevode ETH v hodnote 600 USD budú poplatky aj cez 500 USD.

Znamená to, že po roku 2140 budú príjmy pre minerov vo výške 100%? Presne tak, mineri už nebudú získať nové Bitcoiny a púštať ich do obehu.

Pripomeňme si, čo sa stalo v rokoch 2017 a 2018 a naposledy v apríli 2021. V roku 2017 dosiahli poplatky až 1495 BTC/ deň, pri cene 14 000 USD! To znamená, približne 55.17 USD za jeden BTC. Avšak v apríli 2021, keď cena presiahla 65 000 USD, bol poplatok za prevod jedného BTC až 59.87 USD! Cena poplatkov tak jednoznačne dlhodobo rastie.

Vždy keď cena Bitcoinu išla nahor, výška poplatkov bola obrovská. Dá sa tak predpokladať, že cena Bitcoinu bude aj preto exponenciálne rásť, a bude tlak na znižovanie spotreby energie. V praxi to znamená, že Bitcoin skôr či neskôr bude “proof-of-stake” alebo adoptuje iný koncept.

Hrozbou ale zároveň energetickým riešením pre Bitcoin sa javí kvantový počítač, ktorý dokáže riešiť kryptografické problémy, na ktorých práve BTC stavia, a to za cenu malých energetických nárokoch na svoju prevádzku. Bitcoinový blockchain je postavený práve na tom, že ak zvýši výpočtový výkon, vzrastie aj náročnosť výpočtov transakcií. Tým je zabezpečená bezpečnosť siete.

Môže sa dokonca v budúcnosti stať, že bude možné prevádzať len veľké množstvo Bitcoinov alebo bude stanovená minimálna hodnota na prevod. V súčasnosti je možné prevádzať aj malé jednotky vo forme “satoshi”. 100 000 000 satoshi = 1 BTC. Iné teórie zase hovoria, že nie BTC ale Satoshi bude budúce platidlo, pretože BTC je už nateraz veľmi drahý.

Čo sa stane, ak mineri vypnú svoju ťažbu Bitcoinu? Budete môcť pozerať stav svojej peňaženky, budete môcť sledovať výšku a stav transakcií ale to je všetko. Transakcie však nebudú možné.

O tom, že sa Bitcoin zmení, netreba mať žiadne pochyby. Jeho cena musí rásť už len z hľadiska odmien a nákladov pre minerov. Inak sa celá sieť zosype a vypne.

Zdroj: inšpirácia v texte