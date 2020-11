Čo prináša Telekom na Vianoce 2020?

Telekom odštartoval tohtoročnú vianočnú kampaň už od štvrtka 29. októbra 2020, pričom ako informuje vo svojej správe, na výber budú tzv. „dvojičky“ v novej kombinácii, ako aj ďalšie novinky.

Operátor ponúkne v tohtoročnej kampani nie jeden, ale rovno viaceré darčeky, ktoré môžu zákazníci využívať naraz. Prvým je hudobná služba Deezer, ktorý môžu zákazníci získať na 60 dní a druhým darčekom je HBO GO na 30 dní, pričom benefit možno využiť pre nové aktivácie v období od 29.10.2010 do 31.12.2020. Pri oboch platí, že ich možno aktivovať k mobilnému paušálu, mobilnému internetu či pevným službám. Tretím darčekom sú filmy, seriály a dokumenty vo Videotéke zdarma pre všetkých zákazníkov Magio TV, Magio Go a po novom aj Magio Go Benefit (je zahrnutý v nových paušáloch od úrovne Ideál 25 resp. Data 25), štvrtým darčekom je dvojnásobný kredit k Predplatenke, ktorý možno získať pri prvom dobití karty ľubovoľnou sumou od 2.11 do 30.11.2020.

Ak si zákazník aktivuje, predĺži a dokonca aj zmení paušál na Základ 11 až Ideál 37 alebo Biznis Mini 12 až Biznis Premium 38, získa balík Nekonečno HD na 90 dní, ak je v skupine Magenta 1, resp. na 30 dní, ak v skupine M1 nie je. Balík Nekonečno HD má nekonečný objem dát s rýchlosťou 10/10 Mbps a zákazník ho čerpá po minutí svojho objemu dát v paušále. Ďalšou novinkou vianočnej ponuky bude lepší cenník hardvéru pre našich verných zákazníkov. Táto akcia bude platiť od 29. októbra 2020 pre všetkých zákazníkov s novými Telekom paušálmi, ÁNO, Happy, Bez záväzkov, Mobilným internetom či pevnými službami, ktoré si zákazník predlžuje. Vďaka vernosti získa zákazník zľavu na hardvér do výšky 30 eur.

Operátor ďalej informuje, že osvedčený bestseller Vianoc má opäť novú podobu. K dispozícii budú dve verzie dvojičiek, pričom jedna sa bude dať kúpiť nielen k mobilným paušálom, ale aj Magio internetu či Magio TV. Ide o kombináciu 50“ 4K Smart TV a Galaxy A20e (obe od Samsungu). V ponuke nechýba ani klasická verzia s dvomi smartfónmi: Samsung Galaxy A51 a Galaxy A20e. Tá je k dispozícii pre mobilné paušály. Vo vianočnej kampani má operátor päť atraktívnych hardvérových ponúk do vypredania zásob. Všetkých päť je k dispozícii pre zákazníkov pevných služieb a tri z nich aj k mobilným paušálom.



Pre všetkých zákazníkov (mobil i fix) je k dispozícii 65“ 4K Smart TV Philips, Sony PlayStation 4 Pro 1TB s hrou FIFA 21 a výkonný notebook Huawei Matebook 13 s myškou v balení. Pre zákazníkov pevných služieb (Magio TV a Magio Internet) je okrem vyššej trojice na výber aj notebook strednej triedy ASUS Vivobook 14 s batohom a slúchadlá Huawei Freebuds 3i. Pre B2B zákazníkov pripravil operátor tablet Microsoft Surface, ktorý si možno zobrať k Biznis paušálom, BiznisNetu alebo Magio TV. Navyše k nemu dostanú zákazníci aj Office 365 na pol roka.

Operátor pripravil vo vianočnej kampani aj ďalšie akcie pre Predplatenku, ako je dvojnásobný kredit v novembri a extra dáta k vyšším balíkom. To znamená, že od 2.11 do 30.11.2020 bude platiť akcia so 100% bonusovým kreditom k Predplatenke a to pri prvom dobití karty ľubovoľnou sumou. Benefit je k dispozícii pre všetkých zákazníkov pri dobíjaní hocijakým spôsobom. Extra dáta v ponuke znamená, že operátor ku aktivácii 3GB a 5GB dát na Predplatenke pridá 1GB ako bonus. Operátor informuje, že zákazník bude mať tento bonus stále aktívny aj po Novom roku a tiež, že sa neminuté dáta sa prenášajú do ďalšieho mesiaca vrátane extra GB dát.

Zdroj: Telekom, screeny vlastné