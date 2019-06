Čo poviete na Pokémon svadbu?

V Japonsku je možné všetko, už aj Pokémon svadby.

Japonská firma špecializovaná na svadby po novom ponúka možnosť mať Pokémon svadbu. Všetko sa nesie v znamení pokémonov. Torta je preplnená značkami pokémonov, kde napríklad makaróny majú tvár pokébalov. Dokonca aj potvrdenie o sobáši môže mať Pokémon motív. Počas svadobného „áno“ nechýbajú ani zamilovaný Pikachu. Aby to nebolo všetko aj jedlo môže mať formu Pokémonov.

Pre fanúšikov Pokémonov máme dobrú správu. Pokémon Company a Niantic ohlásili pokračovateľa Pokémon Go. Nazvali ho Pokémom Sleep, a bude sledovať spánok a tým odomykať nové charaktery. Zároveň bude uvedený nová funkcia Pokémon Go Plus+.

Zdroj: pokemon wedding