Čo môžeme očakávať od pripravovaného MacBooku Pro?

Už 18. októbra sa dozvieme, aké budú nové počítače od Applu.

Americká technologická spoločnosť Apple má už 18. októbra predstaviť svoje nové počítače a notebooky, pričom najviac pozornosti by mal na seba upútať MacBook Pro. Očakáva sa, že pripravovaný notebook bude poháňať vylepšený ARM procesor M1X, ale pravdepodobne si viac pozornosti získa displej MacBooku Pro. Ten by mal používať miniLED zobrazovaciu technológiu. V prípade Apple-u, by malo ísť o prvé zariadenie využívajúce 120 Hz obnovovaciu frekvenciu, pre plynulejšie prekresľovanie obrazu.

Výrobca notebookov a počítačov má až dvoch dodávateľov zobrazovacích jednotiek - japonskú spoločnosť Sharp a juhokórejskú spoločnosť LG Display. Apple už využíva displeje týchto dvoch producentov vo svojich tabletoch - iPad Pro, ktoré sú osadené miniLED displejmi s 120 Hz obnovovacou frekvenciou. Budúci majitelia MacBookov Pro sa tak môžu tešiť na prirodzenejšie HDR, lepší kontrast a väčší jas, ktoré klasické LCD panely jednoducho nezvládajú. Úvahy o použití displejov tejto konfigurácie mal potvrdiť aj Ross Young, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC). Young už neraz potvrdil podobné informácie o predchádzajúcich zariadeniach spoločnosti Apple.

Zdroj: XDA-Developers,