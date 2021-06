Čo ak nie je v strede galaxie čierna diera?

V strede našej galaxie nakoniec nemusí byť čierna diera.

Vedcom z Medzinárodného centra pre relativistickú astrofyziku sa podarilo nájsť dôkazy, že v strede našej galaxie nemusí byť čierna diera, ale veľká masa tmavej hmoty. Astrofyzici svoj objav stihli aj publikovať v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, kde popísali dôkazy a aj to, ako ich teória obstála v procese overovania.

Vedecká komunita predpokladá už dlhé roky, že v strede našej galaxie a samozrejme nie len v nej, ale aj v iných galaxiách, je čierna diera - v našom prípade Sagittarius A*. Tá ale nebola doteraz priamo pozorovaná a astrofyzici sledujú len jej následky, presnejšie to, ako vplýva na okolité telesá vo svojej "blízkosti". Skupina vedcov v súčasnosti prišla s novou teóriou, podľa ktorej nemusí byť v strede čierna diera, ale zhluk tmavej hmoty. Vďaka nej by bolo možné pomôcť vysvetliť niektoré anomálie, ktoré sa podarilo objaviť a nesedia na správanie spôsobené čiernou dierou.

Jednou takou anomáliou je plynný mrak, ktorý mal byť vtiahnutý do čiernej diery. Lenže to sa nestalo a mrak pokračuje ďalej bez akejkoľvek ujmy, čo samozrejme nesedí na správanie čiernej diery, ktorá ho mala pohltiť. Vedci sa preto rozhodli simulovať Mliečnu cestu ešte v roku 2014, kedy nahradili čiernu dieru masou tmavej hmoty. Podľa simulácie sa galaxia spávala takmer rovnako, ako keby mala v strede čiernu dieru, aj svetelné halo ostalo rovnaké. Astrofyzici sa preto rozhodli ísť ešte ďalej a predpokladali zloženie hmoty z častíc známych ako darkinos, ktoré patria do podobnej skupiny s fermiónmy. Simulácie ukázali podobné vlastnosti, aké má čierna diera (okrem tých najextrémnejších).

Zdroj: Phys.org,