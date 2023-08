Cloudová služba MS Azure má byť plná chýb

Microsoft má byť údajne veľmi nezodpovedná firma, čo týka opráv bezpečnostných chýb.

Generálny riaditeľ spoločnosti Tenable - Amit Yoran obvinil technologického giganta Microsoft z toho, že má voči opravám laxný, priam nezodpovedný prístup. Problémom má byť totiž cloudová platforma Azure, ktorú vyvíja a prevádzkuje Redmonstká spoločnosť. Pracovníci Tenable-u ešte počas marca tohto roku preskúmali bezpečnosť platformy, na čo sa im podarilo objaviť zraniteľnosť, umožňujúcu hackerom získať prístup k informáciám, ktoré majú predplatitelia uložené v rámci používania tejto služby. Podľa Yoran môžu útočníci zneužiť chybu a vydávať falošné autentizačné prístupy. Tento problém sa má týkať napríklad jednej banky, ktorá služby MS Azure používa.

Banka mala byť po odhalení tejto chyby hlboko znepokojená. Firma Tenable mala okamžite informovať spoločnosť Microsoft o tejto chybe a tu mal nastať ďalší problém. Prevádzkovateľ služby mal mať k oprave chybe laxný prístup. Firma z Redmotnu firme opravila chybu len čiastočne a až po uplynutí 90 dní. Bezpečnostná spoločnosť predpokladá, že ďalší predplatitelia nemusia o tejto chybe ani vedieť. Podľa slov Yorane sa technologický gigant pravdepodobne spolieha na to, že útočníci si nevšimnú chybovosť systému Azure. Za to do istej miery môže prístup prevádzkovateľa, ktorým je model "zdielanej zodpovednosti". Takýto prístup ohrozuje bezpečnosť cloudového riešenia a výrazné "nabúra" tvrdenia prevádzkovateľov, v ktorých sa vyskytuje slovné spojenie - "len nám dôverujte".

Zdroj: Techspot,