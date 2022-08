Cloudová herná konzola G Gaming Handheld je zrejme leaknutá

Len pred mesiacom Logitech a Tencent Games ohlásili partnerstvo pri vývoji novej hernej konzoly určenej pre cloudové hranie.

Nové zariadenie má podporovať ako Xbox Cloud Gaming tak NVIDIA GeForce NOW bez potreby vlastniť PC alebo byť v blízkosti konzoly. Výhodou má byť slušná kvalita a hlavne nulová nutnosť inštalovať hry nakoľko všetko beží a je renderované na vzdialených serveroch. Pravdepodobne bude mať zariadenie okrem WiFi pripojenia aj pripojenie na mobilnú dátovú sieť prostredníctvom 5G. Tá ponúka latencia okolo 10ms, čo na takéto hranie stačí, ak si k tomu pripočítame aj odozvu samotnej siete a servera dostaneme sa na približne 30 – 40 ms.

Známy leaker Evan Blass stihol zverejniť na svojom Twitteri zariadenie, ktoré by malo novú konzolu pripomínať, alebo dokonca by sa malo jednať o uvedený projekt. Medzitým už príspevok zmizol z jeho stránky pre údajne porušenie práv. Zariadenia má mať názov G Gaming Handheld. Okrem toho by malo podporovať dokonca Google obchod, Steam a beží tam aj Chrome či Youtube.

Zdroj: Evan Blass Twitter