Čisté sci-fi, smart kontaktné šošovky

Ako hovorí stránka Mojo Vision, "Budúcnosť je tu". Kalifornský startup Mojo Vision vyvíja inteligentné kontaktné šošovky, ktoré do vášho zorného poľa pridajú informačný panel. A mediálny ohlas po oznámení produktu, ktorý vyvíjajú dáva vete Budúcnosť je tu za pravdu. Zacitujme len niektoré z tituliek a viet z článkov reportujúcich ohlásený produkt Mojo Vision. Titulka na fastcompany.com hovorí "Výrobok Mojo, AR kontaktné šošovky, ktoré dajú tvojim očiam superschopnosti", Wired s "Dipslej budúcnosti môže byť v tvojich kontaktných šošovkách" či SlashGear "Táto inteligentná kontaktná šošovka Mojo Vision je priamo zo sci-fi" a BBC s "Smart kontaktné šošovky: 'Je to vážne sci-fi'".

Po 10 rokoch tajného vývoja spoločnosť Mojo Vision zverejnila prvé informácie o svojom produkte, ktorý by ste skôr zaradili do sci-fi filmu, než medzi nápady, ktoré sa možno dočkajú svojej realizácie a existujú vo forme prototypu už teraz. Mojo Vision prichádza s inteligentnými kontaktnými šošovkami, ktoré prinesú do vášho zorného rozšírenú realitu bez potreby nosiť okuliare či headset. Uvidíte informačný panel, prináša ako vraví ich výrobca, keď ich potrebujete bez toho aby vás bombardoval a vyrušoval údajmi, keď ich nepotrebujete. Čo je definícia firmou zavedeného pojmu Invisible computing.

Šošovka v sebe obsahuje celý zobrazovací systém vrátane zobrazovacieho senzora, bezdrôtového rádia a batérie. Všetko je naozaj veľmi malé. Mojo Vision v minulom roku ohlásil rekordne malý displej MicroLED s rozlíšením 14 tisíc pixelov na palec. Teda na jednoplacový displej by ste ním získali rozlíšenie 14 tisíc pixelov, čo je násobne viac ako väčšina z nás používa na svojich o dosť väčších mobiloch. Ide o rekordný, najhustejší súčasný dynamický displej na svete. Spotreba displeja je voči súčasným displejom 10 percentná a jasnosť je 5 až 10 násobná voči súčasným OLED displejom. To umožňuje pohodlné videnie vo vonkajších podmienkach. Málokto vtedy tušil, na čo, do akého produktu, chce Mojo Vison svoj displej dať. Až doteraz, keď sme sa dozvedeli, že bude dôležitou časťou kontaktných šošoviek.



Záber z animácie na web stránke spoločnosti, ilustrujúci, ako šošovka pomôže rozoznať súhvezdia. Credit: Mojo Vision

Obsiahlejšiu reportáž o Smart šošovkách Mojo Vision prináša uploadvr.com. Z rozhovoru so Steveom Sinclairom, senior vice prezidentom pre marketing v Mojo Vision, sa v reportáži dozvedáme viaceré zaujímavé fakty o súčasnom stave vývoja šošoviek. Hovorí napríklad, že potrebujú aby zariadenie spotrebovalo menej energie, a to v rádoch magnitúd. Aby sa dostali na úroveň výkonu miliwattoch. Firma založená v roku 2015, postavila svoju prvú šošovku, vtedy ešte externe napájanú v roku 2017. Potom prešli na bezdrôtové napájanie. Potom prišli s novým optickým systémom, ktorý umožňuje zaostrenie na pozadí sietnice oka. Najnovšia verzia je vybavená systémom (oxygeneration system), umožňujúcim dlhšie nosenie šošoviek. V súčasnosti má Mojo Vision 84 zamestnancov.

Firma doteraz získala investície vo výške 108 miliónov dolárov od investorov ako napríklad NEA, Shanda Group, Khosla Ventures, Advantech, Gradient Ventures, HP Tech Ventures, Motorola Solutions, LG Electronics, Liberty Global, Fusion Fund.

Pre koho bude tento produkt? Možnosti využitia sú široké, no skupinou, na ktorú firma zamerala svoj produkt sú ľudia s poškodeným zrakom, ktorým šošovky môžu v širokej mier pomôcť. Mojo Vision ohlásila spoluprácu s FDA (U.S. Food and Drug Administration) v rámci jej programu Breakthrough Device Program, čo je program zameraný na vývoj medicínskych zariadení.

Kedy sa šošoviek dočkáme? Ťažko povedať, no na konci videoreportáže BBC je cestovná mapa, ktorú im ukázali (vo videu v čase 1:30) a tá o dátume hovorí ako o roku 202-, pomĺčka v roku hovorí, že to bude ešte v tejto dekáde.

Zdroj: uploadvr.com, www.mojo.vision/news/mojo-vision-unveils-worlds-densest-dynamic-display