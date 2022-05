Čipová kríza postihuje aj konflikt na Ukrajine

Polovodičová kríza je už s nami od počiatkov pandémie koronavírusu a ešte nejaký čas si tu s nami pobudne.

Polovodičová kríza má spôsobovať komplikácie už aj ruským vojskám. Aspoň to tvrdí ukrajinská strana konfliktu, podľa ktorej sa podarilo objaviť v ruských tankoch polovodiče z pračiek a umývačiek riadu. Nájdené polovodiče majú slúžiť ako náhradné diely do tankov a inej bojovej techniky. Ruská federácia totiž stratila prístup k polovodičom vďaka sankciám, ktoré zahŕňajú aj schopnosť nakupovať čipy od zahraničných výrobcov. Kvôli tomu sa mala ruská armáda uchýliť k používaniu čipov, ktoré boli určené do domácich spotrebičov.

Rusko sa snaží tieto sankcie obchádzať a to tak, že "zatvára oči" pred šedým dovozom, ktorý čiastočne legalizuje. Rusko sa zároveň snaží prejsť na vlastnú výrobu, vďaka čomu by malo byť samostatnejšie. K tomu má ruským odborníkom pomôcť aj reverzné inžinierstvo. Do roku 2030 by mali továrne vyrábať procesory 28 nm technológiou výroby, lenže Ruská federácia nie je sama, ktorá používa procesory z domácich spotrebičov. Podobný systém majú raziť aj západné spoločnosti. Tie majú tiež takýmto spôsobom kompenzovať globálny nedostatok polovodičov na trhu.

