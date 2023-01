Čínsky vedci tvrdia, že našli spôsob ako prelomiť RSA šifrovanie

Na prelomenie šifrovania pritom stačí použiť počítač, ktorý je stále vo vývoji.

Štáty a spoločnosti postupne upriamujú pozornosť na kvantové počítače. Tie majú ponúknuť neporovnateľne väčší výpočtový výkon oproti klasickým počítačom. Nanešťastie je tu aj niekoľko "ale". Tým je napríklad finančne náročný vývoj, či veľa technických problémov. Napriek tomu táto technológia postupne napreduje a vedci postupne pracujú na budúcich aplikáciách a spôsoboch využitia kvantových počítačov. Jedným z takých spôsobov má byť schopnosť prelomenia jednej z najbežnejších počítačových šifier, čo je RSA. Na túto šifru sa zamerali čínsky vedci.

Podľa výskumníkov stačí na prelomenie šifry RSA kvantový počítač s 372 qubitmi, teda kvantovými bitmi. Len pripomenieme, že americká spoločnosť IBM vytvorila počítač so 433 qubitmi - Osprey. Spoločnosť má v pláne tento počítač prenajímať iným firmám. K práci sa vyjadrili aj bezpečnostní experti, podľa ktorých je práca čínskych vedcov dobrá, ale od reality má ešte ďaleko. Lenže, ak by predsa len niektorý zo štátov alebo spoločností vytvoril plne funkčný kvantový počítač a bol by využitý na prelomenie šifier, tak by nebolo v bezpečí asi žiadne štátne či firemné tajomstvo.

Za vývoj kvantových počítačov je do istej miery zodpovedný vedec Peter Shor z Massachusettského Technologického Inštitútu (MIT). Shor totiž v roku 1994 predstavil algoritmus, dokazujúci že kvantový počítač je schopný prelomiť on-line šifrovanie. Vedcov algoritmus v tomto prípade počíta s kvantovým počítačom, ktorý bude obsahovať tisícky qubitov, čo je podľa iných vedcov ešte hudbou budúcnosti.

Zdroj: Slashdot, Engadget,