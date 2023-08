Čínsky pašerák sa snažil prepašovať 420 SSD diskov

Snaha ľahko si zarobiť peniaze sa tentokrát nevyplatila ďalšiemu pašerákovi.

Pašovanie tovaru cez hranice a snaha vyhnúť sa tak poplatkom je pre väčšinu ľudí lákavá forma zárobku. Väčšina pašerákov si asi myslí, že colníci sú slepí, prípadne majú o koliečko menej a neobjavia ich. Lenže opak je pravdou a čínskym colníkom sa podarilo v prístave Gongbei objaviť pašeráka, ktorý mal na svojom tele pripevnených lepiacou páskou až 420 SSD M.2 diskov. Tento prístav sa nachádza na ceste z Macaa do Zhuhai. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií majú mať disky hodnotu približne 258 000 HK$ (Hong-Kongských dolárov), čo je približne 32 636,97 eur. To robí priemerne 71,66 eur za kus a dalo by sa povedať, že pašované "ssdečka" patria k hornej hranici kvality.

Samozrejme toto nie je jediný pašerák, ktorý bol colník mi zadržaný. Objavili sa napríklad prípady, kedy chcela žena prepašovať na svojom tele až 102 Apple iPhonov. V roku 2015 sa "objavil" muž, ktorý pokúšal šťastie a snažil sa prepašovať až 146 iPhonov tiež pripevnených na svojom tele. Nie len o iPhony je záujem na šedom trhu, sle pašeráci to skúšajú aj s procesormi Intel. Colníkom sa tak podarilo objaviť muža, ktorý ich ma na sebe pripevnených až 256. Presnejšie sa jednalo o CPU - Core i9-10900K a Core i7-10700. Tento incident sa udial v roku 2021. Objavili sa aj spôsoby pašovania elektroniky inak, než na tele. Žena sa v roku 2022 pokúšala prepašovať 200 procesorov vo falošnom tehotenskom bruchu. Tento rok sa podarilo colníkom chytiť muža, ktorý sa pokúšal prepašovať 84 SSD diskov v riadiacej tyči elektrickej kolobežky.

Zdroj: Techspot,