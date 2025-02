Čínski výskumníci prišli s novým typom batérie! Má ponúknuť vysokú hustotu uskladnenia energie

Otázkou je akurát, kedy sa nová batéria dostane do praxe.

Čínsky výskumný tím z University of Science and Technology of China predstavil nový typ chemickej batérie, ktorá využíva vodík ako anódu. Ich štúdia, publikovaná v časopise Angewandte Chemie International Edition, prináša sľubné výsledky v oblasti vysokoenergetických batériových systémov.

Tradičné batérie na báze vodíka využívajú vodík primárne ako katódu, čo obmedzuje ich rozsah napätia a kapacitu. Čínski vedci vyvinuli prístup, ktorý využíva vodík ako anódu, čo vedie k výraznému zvýšeniu hustoty energie a pracovného napätia. V kombinácii s kovovým lítiom ako anódou batéria vykazuje výnimočný elektrochemický výkon. Výskumníci vytvorili prototyp Li-H batériového systému, ktorý obsahuje lítiovú kovovú anódu, platinovú vrstvu pre difúziu plynu ako vodíkovú katódu a pevný elektrolyt. Táto konfigurácia umožňuje efektívny transport lítiových iónov a minimalizuje nežiaduce chemické interakcie.

Testovanie preukázalo teoretickú hustotu energie 2825 Wh/kg pri stabilnom napätí okolo 3V a pozoruhodnú spiatočnú účinnosť 99,7 %. Pre zlepšenie nákladovej efektívnosti a bezpečnosti tím vyvinul aj bezanódovú verziu Li-H batérie. Táto verzia ukladá lítium z lítiových solí do elektrolytu počas nabíjania a zachováva výhody štandardnej Li-H batérie s pridanými výhodami efektívneho pokovovania a odstraňovania lítia. Tento prelom v technológii Li-H batérií otvára nové možnosti pre pokročilé riešenia skladovania energie s potenciálnymi aplikáciami v obnoviteľných energetických sieťach, elektrických vozidlách a leteckých technológiách.

