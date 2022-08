Čínski výrobcovia by mali platiť o 400% vyššie dane

Vyššie dane by mali platiť čínski výrobcovia, ktorí nepoužívajú čínske čipy.

Obchodno-technologická vojna medzi Čínskou ľudovou republikou a Spojenými štátmi americkými postupne naberá na obrátkach. K problému sa vyjadril aj čínsky profesor Cao Haitao z Univerzity Minjiang, podľa ktorého by malo 30 percent predávaných smartfónov v Číne používať domáce čipy. Zároveň navrhuje, že akákoľvek domáca značka, ktorá tak neučiní, by mala platiť až o 400 percent vyššiu daň. Hlavným cieľom má byť kultivovanie domáceho trhu. Keďže existuje príjem, existuje aj výskum a vývoj v tomto segmente, ktorý by mal aj ostať na domácej pôde.

Podľa profesora polovodičový priemysel na Taiwane spotrebováva veľa zdrojov, pričom narážal na spoločnosť TSMC. Priemerná denná spotreba vody je až 150 000 ton denne z dát za minulý rok. Naproti tomu, podniky a výskumné centrá technologického parku v Hsinchu spotrebovávajú 140 000 ton vody denne. Podľa bývalého riaditeľa taiwanského ekonomického výskumného inštitútu univerzity Huaqiao a riaditeľa národnej asociácie pre výskum - Chena Keminga, je až 80 percent investícií zo zahraničia a len 20% tvoria domáci investori. To znamená, že 80% zárobku spoločnosti opúšťa firmu a krajinu.

Zdroj: Gizchina,