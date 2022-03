Čínski vedci vytvorili najmenšiu tranzistorovú bránu

Vedcom z Činy sa podaril významný pokrok v miniaturizácii tranzistorov.

Vedci sa už dlho snažia v rámci pokroku zmenšovať elektronické súčiastky, vďaka čomu sa zvyšuje ich efektívnosť, čo platí aj pre tranzistory. V súčasnosti majú tieto súčiastky veľkosť len pár atómov, vďaka čomu sa výrobcovia blížia k hraniciam fyzikálnych zákonov. Vďaka tomu sa tak spomalil aj vývoj a napredovanie v tomto smere. Práve toto ohrozuje platnosť Moorovho zákona, podľa ktorého (skrátene) sa každé dva roky zdvojnásobí hustota integrovaných obvodov v procesoroch.

Vývojárom v súčasnosti robí problémy hrúbka brány, ktorá dosahuje 5 nanometrov. Keby sa hrúbka brány zmenšila pod túto hranicu, už by dochádzalo k javu známemu ako "kvantové tunelovanie". To bráni správnej funkčnosti brány. Vďaka nedávnemu pokroku čínskych vedcov sa podarilo pomôcť udržať Moorov zákon pri živote o niečo dlhšie. Výskumníci v tomto prípade použili suflid molybdénu a grafén a tento materiál naskladali do formy schodov, presnejšie ide o dva schody.

Hlavným trikom tejto konštrukcie je použitie grafénového listu s hrúbkou 0,34 nm, čo je v podstate šírka grafénovej vrstvy. Výhodou tohto riešenia je to, že tranzistor má zanedbateľný únik prúdu v dôsledku vyššieho odporu vo vypnutom stave. Ďalším plusom tohto dizajnu je aj to, že výroba takéhoto tranzistoru je pomerne lacná a nenáročná. Výskumník Tian-Ling Ren z Tsinghuavskej univerzity, ktorý sa spolupodieľal na vývoji sa vyjadril, že ide o poslednú hranica pre Moorov zákon (keďže brána menšia ako 0,34 nanometrov nemôže existovať).

Zdroj: Techspot,