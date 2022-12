Čínske noviny tvrdia, že USA podviedli TSMC

Podľa čínskych novín sa chcú USA dostať k technológiám Taiwanu.

V čínskych novinách - The South China Morning Post nedávno vyšiel článok venujúci sa inému článku, ktorý vyšiel v štátom kontrolovanom denníku Global Times. Podľa Global Times mali totiž Spojené štáty americké oklamať spoločnosť TSMC, aby postavila najmodernejšie továrne na výrobu procesorov na ich území, vďaka čomu majú USA získať prístup k technológiám z ich taiwanského regiónu. Zároveň podľa Global Times sa majú Spojené štáty americké snažiť nahovoriť k podobnému kroku aj iných výrobcov, aby stavali továrne na ich území.

Čínskej vládnej strane sa nepáči aktuálny krok, ktorý USA urobili. Tým je zákon "CHIPS", ktorý má vo veľkej miere obmedzovať vývoz západných technológií do Číny. Tá by tak mala stratiť k nim prístup, nakoľko Spojené štáty americké si dali za cieľ obmedziť technologický rozvoj Číny. USA sa totiž majú báť rýchleho technologického rozvoja tejto ázijskej krajiny, čím by ich mali ohrozovať.

Taiwanská spoločnosť TSMC má v najbližšej dobe postaviť závod v USA, kde by sa mali produkovať procesory vyrobené 4 a 3 nm výrobným procesom. Samotná investícia do výstavby má byť takmer 40 miliárd dolárov (približne 37 926 000 000 eur), pričom by malo byť vytvorených niekoľko tisíc pracovných miest. Nový závod by mal vyrábať približne 600 000 waferov ročne.

