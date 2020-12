Čínska sonda Chang'e 5 ukončila získavanie mesačných vzoriek skôr ako sa čakalo

Čínska sonda Chang'e-5 úspešne ukončila získavanie vzoriek z povrchu Mesiaca. Táto časť misie bola plánovaná na dva dni. V skutočnosti však trvala iba 19 hodín.

V stredu, 2. decembra 2020, o 22:00, po asi 19 hodinách práce na mesačnom povrchu, sonda misie Chang'e 5 „úspešne dokončila automatické získavanie vzoriek mesačných hornín, boli zabalené a uskladnené,“ uviedla Čínska národná vesmírna agentúra vo svojom vyhlásení. Vzorky sa zhromažďovali z dvoch rôznych miest - na povrchu Mesiaca pomocou robotického ramena a pod povrchom, vŕtaním do hĺbky 2 metrov, aby získali vzorky, ktoré by mohli pochádzať zo skorších období. Zhromaždený materiál bol uložený do vákuovo uzavretej nádoby, aby sa zabezpečilo, že „nebude ovplyvňovaný vonkajším prostredím počas návratu na Zem.“ Sonda Chang'e-5 sa už pravdepodobne vydala späť na Zem. Pristáť by mala v severočínskom regióne Vnútorné Mongolsko ešte tento mesiac.

V utorok sonda úspešne pristála na severozápadnej strane viditeľnej strany Mesiaca, v oblasti Mons Rümker v Oceanus Procellarum. Túto oblasť až doteraz astronauti ani vesmírne misie bez ľudskej posádky nenavštívili.

Ak bude táto misia úspešne dokončená, stane sa z Číny tretia krajina schopná zhromažďovať vzorky z Mesiaca po Spojených štátoch a bývalom Sovietskom zväze, ktorí to dokázali už v 70. rokoch. Sonda Chang'e 5 odštartovala 24. novembra raketou Long March 5, ktorá 23. júla úspešne vyniesla do vesmíru prvú čínsku misiu na Mars, Tianwen 1. Očakáva sa, že na „červenú planétu“ priletí v máji budúceho roku.

Program Chang'e (pomenovaný na počesť bohyne Mesiaca, ktorá podľa čínskej mytológie na Mesiaci aj žije) sa začal vypustením orbitálnej sondy v roku 2007. Čína uskutočnila prvé pristátie na Mesiaci v roku 2013 a v januári 2019 sa jej podarilo pristáť so sondou Chang'e 4 na jeho odvrátenej strane, čo dovtedy žiadny národ nedosiahol. Konečným cieľom programu je misia na Mesiac s ľudskou posádkou a vybudovanie mesačnej vedeckej základne. Zatiaľ však nie je známe, kedy by sa táto misia mohla uskutočniť.

Zdroje: China News Service, China Global Television Network, Spaceflight Now