Čína zakazuje používanie procesorov Intel a AMD!

Zákaz sa má týkať používania zahraničných produktov vo vládnych počítačoch.

Obchodno-technologická vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou naberá nový rozmer. Čínska vláda totiž vydala zákaz týkajúci sa používania zahraničných produktov v štátnych orgánoch. Zákaz je pomerne tvrdý a rozhsiahly. "Stopku" dostali zahraničné spoločnosti, akými sú napríklad AMD, Intel, ale aj Microsoft a mnoho iných. Zjednodušene povedané, čínskych úradníkov čaká veľká výmena "železa". Vládne počítače musia po novom používať len schválené procesory a iné domáce komponenty. Zoznam podporovaných procesorov pozostáva z osemnástich položiek, kde patria napríklad CPU od spoločnosti Huawei, ale aj od štátom podporovanej firmy Pythium. Mimochodom, obaja čínski giganti sú zákázaný v Spojených štátoch amerických.

Pixabay

Vláda zakázala aj používanie operačného systému Microsoft Windows a zahraničných databázových systémov. Dá sa teda predpokladať, že čínske počítače budú používať odnož linuxového operačného systému Kylin. Zákaz zahraničných procesorov sa pravdepodobne výrazne dotkne výrobcov Intel aj AMD, ktoré tak prídu o lukratívny miliardový trh v rámci štátnych zákaziek. Ich komponenty totiž nebude možné používať ani v serveroch. Každopádne, obchodno-technologická vojna medzi oboma krajinami zasahuje aj do "súkromného" sektora a v konečnom dôsledku si to "odnesie" aj bežný človek. Snaha USA obmedziť technologický pokrok Číny rôznymi spôsobmi v poslednej dobe nevychádza. Huawei postupne obnovuje výrobu pokročilých čipov, nehovoriac o úspechoch vo výrobe strojov s pokročilou EUV litografiou na ich výrobu a to aj napriek zákazu dovozu pokročilých strojov na ich výrobu zo strany Spojených štátov amerických.

Zdroj: Engadget,