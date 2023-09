Čína zakazuje používanie iPhonov štátnym úradníkom

Čína spravila krok podobný Rusku.

Medzi Čínskou ľudovou republikou a Spojenými štátmi americkými to už dlhšiu dobu "vrie", pričom obe krajiny na seba "vrhajú" sankcie hlava-nehlava. Napriek tomu sa Číne technologicky do určitej miery darí. Za všetko môžeme spomenúť spoločnosť Huawei, ktorá nedávno predstavila smartfón Mate 60 a Mate 60 Pro s podporou 5G technológie. Krajina chce naďalej pokračovať v snahe byť sebestačnou, čo sa týka používania "západných" technológií. To sa má týkať aj používania zahraničných smartfónov v štátnej správe. To znamená, že ak čínsky úradník používa napríklad zariadenie Apple iPhone, mal by ho prestať nosiť so sebou do práce.

Namiesto toho by si mal pracovník vybrať niektorý smartfón domácej výroby. Vládni predstavitelia sa "boja" toho, že ich môžu napríklad Spojené štáty americké odpočúvať skrz zahraničné elektronické výrobky. K podobnému kroku sa odhodlalo aj Rusko, ktoré tiež zakázalo používať smartfóny značky Apple v štátnej správe, kvôli panujúcim obavám z možnej špionáže. Spoločnosti Apple sa dlhú dobu darilo odolávať čínskym zákazom hlavne vďaka tomu, že dodržiavala vládne nariadenia, napríklad neponúkala v tamojšej verzii App Storu VPN aplikácie, aleho odstránila všetky vládou zakázané programy.

Zdroj: Engadget,