Čína zakazuje hrať deťom online hry viac ako 3 hodiny týždenne 

Čínska vláda pre deti a mladých do 18 rokov obmedzuje dobu, počas ktorej môžu hrať online hry. Ide o hodinu denne, v rámci týždňa len počas piatku, víkendu a určitých sviatkov. Vymedzený je aj čas a to medzi 8 až 9 hodinou večer.

Vydavatelia musia taktiež do všetkých vydaných hier pridať mechanizmy, aby hru nemohli deti a mladiství hrať mimo vyhradených časov. Má to zamedziť vzniku závislostí. Okrem iného musia vydavatelia úzko spolupracovať so štátom, učiteľmi a rodičmi pri poučení detí o potenciálnych rizikách online hrania. Žiadny hráč tiež nebude môcť využívať online služby bez uvedenia svojho pravého mena.

Čína už niektoré z týchto opatrení používala aj doteraz. Zatiaľ nie je jasné, či sa budú týkať iba online hier, alebo postupne všetkých vydaných titulov. Obísť sa limitácie dajú použitím VPN služieb, to je však v Číne pochopiteľne problematické a rovnako zakázané.

Zdroj: Notebookcheck