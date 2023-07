Čína zakázala vývoz dôležitých surovín

Čína vracia úder v podobe zákazu vývozu dôležitých surovín.

Obchodno-technologická vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou postupne naberá na intenzite. Kým USA sa snažia technologicky oslabiť Čínu, tak východná krajina začína tiež pritvrdzovať voči "západu". Okrem zákazu nákupu elektronických súčiastok od americkej spoločnosti Micron, Čína vydala nové obmedzenie, ktoré sa týka vývozu surovín. Toto nariadenie môže vytvoriť pomerne závažnú komplikáciu v prípade technologických spoločností, ktoré sú odkázané napríklad na dovoz germánia a gália z Číny. Táto krajina v podstate kontroluje trh s gáliom na 94 % a v prípade germánia to je 83 percent.

Tak v podstate vzniká problém pre spoločnosti, ktoré vyrábajú čipy, nakoľko používajú vo výrobnom procese gálium aj germánium. Tieto spoločnosti sa budú musieť poobzerať po iných zdrojoch týchto surovín a to nemusí byť práve ľahké. Síce sa tieto prvky nachádzajú aj inde na svete, ale vybudovanie baní pre ich ťažbu nie je najľahšie, nehovoriac o hľadaní ľudí, ktorí by chceli ísť pracovať do podzemia. Vďaka tomu môže taktiež dôjsť k zdraženiu niektorých produktov, akými sú napríklad: solárne panely, smartfóny, ale aj automobily. Ako dopadne táto obchodno-technologická vojna medzi dvoma veľmocami ťažko povedať, ale vďaka nim začína trpieť svet.

Zdroj: Gizchina,