Čína testuje 6G siete

Kým u nás ešte stále prebieha výstavba 5G sietí, tak v Číne testujú už budúcu generáciu.

U nás sa 5G siete ešte len rozširujú, lenže v Číne už vedci pracujú na budúcej šiestej generácii. Čínskym výskumníkov sa podarilo preniesť vzduchom takmer 300 Gbps. Tým táto technológia prekonáva siete piatej generácie takmer desaťnásobne. Vyvíjaná technológia využíva teraherzové pásma, ktoré sú vyššie, než aktuálne používané 5G sieťami. Lenže tu vzniká problém, ktorým je slabá priepustnosť vĺn naprieč rôznymi materiálmi. Rýchlosť a kvalitu internetu vám môže prekaziť voda, ale iné blízke materiály, ktoré stoja v ceste medzi vami a základňovou stanicou (BTS). S tým ide ruka v ruke aj pravdepodobne hustejšia výstavba staníc.

Napriek pokroku vedcov z 25. Inštitútu Druhej Akadémie Čínskej Leteckej Vedy a Priemyslu je táto technológia stále vo svojich začiatkoch. Výskumníci veria, že sa im podarí prekonať prekážky v podobe rôznych materiálov pohlcujúcich teraherzové (THz) vlny. Tento úspech čínskych vedcov nepotešil Spojené štáty americké, ktoré majú v pláne investovať do výskumu a vývoja 6G technológií jednu miliardu dolárov. Nie je ale isté, či sa USA podarí takýto náskok dobehnúť.

Nástup novej technológie by mal poskytnúť vyššie prenosové rýchlosti, vyššiu energetickú účinnosť, či nižšiu latenciu než dokážu aktuálne 5G siete. 6G siete by tak dokázali posunúť vyvíjané technológie oveľa viac dopredu. Svoje využitie by nová telekomunikačná technológia našla napríklad v automobilovom priemysle a samozrejme aj v zrýchlení prenosov dát, vďaka čomu by sa zlepšil rozvoj inteligentných miest.

Celú eufóriu z nástupu novej technológie kazí akurát technologicko-obchodná vojna medzi Čínou a USA.

Zdroj: Gizchina,