Čína objavila na Mesiaci záhadné objekty

Čínsky rover Yutu 2 objavil záhadné sklenené gule.

Čínsky lunárny rover Yutu 2 je v súčasnosti najdlhšie fungujúci rover na Mesiaci. Na našom prirodzenom satelite pristál v roku 2019 a mal fungovať maximálne 3 mesiace, čo je veľmi pekný výkon aj vzhľadom na to, že rover operuje na odvrátenej strane Mesiaca. Vďaka polohe Yutu 2 vieme napríklad to, že táto strana je lepkavejšia oproti tej, ktorú môžeme vidieť zo Zeme. Teraz vedcom pribudla nová záhada a jedná sa o záhadné sklenené gulôčky.

Podľa vedcov sú v súčasnosti známe dva prípady vzniku týchto objektov - sopečné erupcie a dopad meteoritov na povrch Mesiaca. Obe tieto činnosti sú schopné vyprodukovať dostatok tepla na tvorbu sklenených gúľ, ktorých doterajšia veľkosť sa pohybuje od 1 milimetra až do 6,3 centimetra. Tieto objekty sú priesvitné, ale nie úplne priehľadné, so sklovitým povrchom podobným topásu, alebo kremeňu. Gule boli objavené v blízkosti impaktných zón (kráterov) po dopade meteoritov, čo by malo poukazovať na zdroj vzniku.

Vedci chcú bližšie študovať tieto objekty, vďaka ktorým majú byť schopnejší lepšie nahliadnuť do minulosti vzniku nášho prirodzeného satelitu.

Zdroj: InterestingEngineering,