Čína mala mať dlhodobý a trvalý prístup do Japonskej siete

Štáty po celom svete sa špehujú nehladiac na to, či majú spolu dobré alebo zlé vzťahy. Snažia sa sledovať a odhadnúť, čo napríklad ich sused, prípadne spojenec chystá. Svet si momentálne prechádza hneď niekoľkými krízami, či už je to ekologická, surovinová, alebo ekonomická. K celkovému napätiu vo svete sa pridávajú aj špionážne odhalenia tej-ktorej krajiny. Japonsko ešte počas minulého roka zverejnilo plán nasadiť na ochranu svojej siete tisíce ľudí. Dôvod prečo, bol vtedy neznámy. Medzitým sa dostali na svetlo sveta podrobnosti. Za zvýšením kyber-bezpečnosti má byť údajný "hlboký a trvalý" prístup čínskych hackerov do japonských štruktúr.

To, že je Japonsko konfrontované čínskymi hackermi sa podarilo zistiť americkej Národnej bezpečnostnej agentúre (NSA) ešte počas roku 2020. Na to mal veliteľ amerického kybernetického velenia - Paul Nakasone, spolu so zástupcom Bieleho domu a šéfom NSA letieť do Japonska. Stretnutia mali prebiehať niekoľko mesiacov a to až na úrovni premiéra. Medzitým v tom období mali mať čínski hackeri neustály prístup do Japonskej siete. To malo trvať približne do konca Trumpovej administratívy.

Spojené štáty americké sa mali ochotne ponúknuť, že pomôžu pri odstraňovaní škôd napáchanými čínskymi hackermi. Japonsko túto aktivitu odmietlo a USA prijalo maximálne len ako konzultantov a štát dal šancu domácim kyber-bezpečnostným spoločnostiam. Neustále sledovanie stavu bezpečnosti siete má mať v súčasnosti na starosti až 4 000 pracovníkov.

