Čína má pracovať na zariadení schopnom uniesť satelity

Podľa uniknutého dokumentu CIA, má Čína pracovať na zbrani schopnej ukradnúť satelit inej krajiny.

Satelity na obežnej dráhe sú pre našu civilizáciu veľmi potrebnými. Zabezpečujú komunikáciu, prenos televízneho signálu, prieskum vesmíru a veľa iných činností, nehovoriac o špionáži, ktorá je pre krajiny nepríjemnou. Najväčšie "vrásky na čele" robia satelity, ktoré patria veľmociam, nemajúcim sa práve v láske, akými sú napríklad Rusko, USA a Čína. Podľa nedávneho uniknutého tajného dokumentu americkej bezpečnostnej agentúry CIA má údajne Čínska ľudová republika pracovať na zariadení schopnom ukradnúť satelity.

V samotnej správe sa má písať, že Čína chce vyvíjaným zariadením "unášať", prípadne znefunkčniť "západné" satelity. Táto snaha Číny má byť súčasťou cieľa, ktorým je kontrola informácií. Zbraň by mala byť schopná napodobňovať signály pozemného strediska, s ktorým komunikuje satelit, vďaka čomu by bolo možné prevziať kontrolu nad zariadením na obežnej dráhe. Zároveň podľa šéfa amerických síl - generála B Chance Saltzmana mala Čína vyslať na obežnú dráhu 347 satelitov, z čoho má byť až 35 vypustených za posledných 6 mesiacov. Saltzman sa ďalej vyjadril, že táto komunistická krajina má investovať nemalé finančné prostriedky do technológií schopných narušiť funkčnosť satelitov.

Čína sa má obávať napríklad satelitov Starlink spoločnosti SpaceX, pričom na vládu majú v tomto prípade naliehať vojenskí výskumníci, aby našla spôsob ako ich obmedziť, prípadne znefunkčniť. Zároveň sa objavili informácie, podľa ktorých má Čína pracovať na konkurenčnej satelitnej službe poskytujúcej globálny internet.

Zdroj: Techspot,