Čína chce získať vzorky z Mesiaca

Čína zahajuje ambicióznu misiu na získanie vzoriek z Mesiaca.

Čína dnes úspešne zahájila svoju doteraz najambicióznejšiu misiu na Mesiac, ktorej cieľom je priviesť späť na Zem vzorky mesačných hornín a to do konca roka. Ak bude projekt úspešný, bude to po prvýkrát za takmer polstoročie, čo sa na Zem dostali vzorky hornín a po prvýkrát, čo Čína získala materiály z iného sveta. Doteraz sa to podarilo len Sovietskemu zväzu a Spojeným štátom americkým.

Misia s názvom Chang’e 5 je najnovšou z dlhej rady mesačných misií, ktoré Čína vedie za posledné desaťročie. V roku 2013 krajina uskutočnila prvé pristátie na Mesiaci pomocou misie Chang’e 3, vďaka čomu bola Čína iba jedným z troch národov, ktoré položili kozmickú loď na mesačný povrch. Túto misiu chcú stihnúť za 23 dní, ktoré zahŕňajú štart, cestu, odber vzoriek a návrat na Zem.

