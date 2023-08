Čína chce zaviesť ešte prísnejšie pravidlá pre používanie smartfónov deťmi

Čína sa obáva, že smartfóny môžu zmeniť správanie detí.

Závislosť ľudí na smartfónoch vzniká pomerne ľahko, hlavne ak máte nainštalovanú vhodnú aplikáciu, napríklad typu sociálnej siete. Voči tomuto typu závislosti sa snaží bojovať Čínsky úrad pre kyberpriestor (CAC). Pracovníci tohto úradu nedávno predložili nový návrh súboru pravidiel, ktorý by obmedzil kontakt detí so smartfónmi. Podľa nového návrhu by mali mať dovolené deti do 8 rokov používanie elektronických zariadení maximálne na 40 minút denne. 20 minút naviac získajú deti, ak sú vekovo medzi 8 až 15 rokom. Najviac času na používanie smartfónu získajú deti od 16 do 18 roku, ktoré budú môcť používať smartfón až dve hodiny denne.

CAC chce prísne zakázať používanie telefónov deťmi v období medzi 22:00 až 6:00 hodinou. Úrad zároveň navrhuje, aby výrobcovia softvéru alebo zariadení zaviedli rodičom ľahko prístupnú aplikáciu, pre kontrolu svojich detí. Tu ale vzniká dilema. Kto to má spraviť? Výrobca smartfónu, alebo tvorca operačného systému? CAC ďalej navrhuje, aby s používaním smartfónu bol obmedzený aj prístup k videám a aplikáciám podľa veku. Napríklad deti do troch rokov by mali mať obmedzený prístup k rôznym zvukom a piesňam. Deti od 12 roku by mohli mať povolený prístup k rôznym vzdelávacím aplikáciám a spravodajskému obsahu.

Zatiaľ nie je jasné, čí návrh prejde. Aktuálne má totiž prebiehať široká diskusia naprieč krajinou. Vláda má už zavedené pravidlo týkajúce sa hrania hier deťmi. Dieťa môže hrať hru v celkovom čase 3 hodiny týždenne.

