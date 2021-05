Čína chce pomocou lasera vytvoriť hmotu

Čína chce prostredníctvom najsilnejšieho lasera vytvoriť hmotu a potvrdiť tak Einsteinovu teóriu.

Čínsky vedci chcú pomocou jedného z najsilnejších laserov premeniť teplo a svetlo na hmotu, pretože pomocou atómovej bomby sa nám už podarilo premeniť hmotu na teplo a svetlo. Vedci to chcú dosiahnuť v laboratóriu The Station of Extreme Light, ktoré je vo výstavbe od roku 2018. Samotný laser má mať výkon po dokončení až 100 petaWattov (pW). To by mala táto výskumná stanica dosiahnuť už do dvoch rokov. Po svojom dokončení tak pôjde o najsilnejší laser na svete, ktorý si bude vyžadovať aj dostatočný zdroj energie. Intenzita lasera bude desať biliónov krát väčšia, ako slnečné žiarenie.

Podľa vedcov má byť laser dostatočne výkonný, aby dokázal produkovať hmotu a antihmotu z energie vákua. To by malo dať vedcom možnosť študovať podobný jav, akým vznikol vesmír. Podľa fyzikov totiž vákuum nikdy nie je dokonale prázdne a nachádzajú sa v ňom častice hmoty a antihmoty v pároch. Tieto častice majú ale hneď anihilovať. Laser má do tohto procesu zasiahnuť a prekaziť tak stret častíc, aby následne mohli anihilovať. Neskôr by mali tieto oddelené častice emitovať gama lúče a následne by mala vznikať ďalšia hmota zložená z párových častíc.

Ak by sa vedcom podaril tento experiment, potvrdili by tak jednu z Einsteinových rovníc. Podarilo by sa im teda demonštrovať to, že svetlo (fotóny) dokáže pri dostatočnej energii "vytvoriť" častice hmoty, čo by mali byť elektróny a pozitróny. Došlo by teda k javu známemu, ako prelomenie vákua. Tento proces by mal tiež naplniť aj jednu z predpovedí QED (quantum electrodynamics - kvantová elektrodynamika).

Zdroj: Asiatimes,