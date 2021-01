Čím nahradiť WhatsApp?

WhatsApp mení podmienky používania služby a veľa ľudí hľadá alternatívu pre komunikáciu so svojou rodinou a priateľmi.

Poslednou dobou rezonuje kauza s novými podmienkami užívania služby WhatsApp a veľa ľudí sa jej obracia chrbtom a prechádza na konkurenčné komunikačné platformy. Hoci nové podmienky sa týkajú hlavne biznis klientely, kde sú meta dáta (telefónne číslo, meno, IP adresa a podobne) využívané pre cielenú reklamu, aj to len v prípade, ak komunikujete s firmou. WhatsApp naďalej nemá prístup k vaším dátam, nakoľko tiež používa end-to-end šifrovanie.

Viber

Pravdepodobne druhou najpoužívanejšou službou na Slovensku je Viber, ktorý tiež ponúka šifrovanie komunikácie formou end-to-end. Podobne ako Whatsapp, ponúka Viber zálohu konverzácii, ale len textovej a fotky ani videá v službe nebudú zálohované, čo je škoda. V rámci zálohy si môžete nastaviť aj frekvenciu zálohovania od jedného dňa až po mesačný interval. Aplikácia ponúka aj vlastný obchod s nálepkami, ktoré môžete využiť v diskusii na vyjadrenie svojich emócií. Služba je taktiež viazaná na vaše telefónne číslo a má aj aplikáciu pre počítače s operačným systémom Windows.

Výhody: podpora slovenského jazyka a záloha diskusií na cloud v rámci Google Disk.

Nevýhody: chýba možnosť zálohovania médií a reklamy v aplikácii.

Odkaz: Viber

Telegram

Táto aplikácia oproti WhatsApp-u podporuje viacnásobné prihlásenie na rôznych zariadeniach, aj keď WhatsApp to má v pláne. Nevýhodou oproti WhatsAppu a Viberu je, že nepodporuje Slovenský jazyk, tak isto aj zálohy v rámci aplikácie nie sú dostupné. Zálohy si ml môžete robiť jedine vtedy, ak sa rozhodnete používať aj program pre počítače, vtedy si dokážete vyexportovať zálohu. Aplikácia je taktiež šifrovaná formou end-to end. Za vznikom stojí bývalí riaditeľ a tvorca sociálnej siete VKontakte a spolu s bratom vytvorili aj túto komunikačnú aplikáciu. Na registráciu potrebujete telefónne číslo.

Výhody: vysoká bezpečnosť, bez reklám, používania na viacerých zariadeniach súčasne.

Nevýhody: bez možnosti zálohy na cloud, bez podpory slovenského jazyka.

Odkaz: Telegram

Signal

Za vznikom tejto služby stojí bývalí zakladajúci člen WhatsAppu - Brian Action, ktorý už dávnejšie opustil WhatsApp, kvôli jeho smerovaniu po spojení sa s Facebookom. Aplikácia poteší podporou slovenského jazyka, no sklamaním je nepodporovanie zálohy na cloud. V ponuke je totiž len lokálna záloha na zariadenie. Samozrejmosťou je aj podpora šifrovanie end-to-end. Túto aplikáciu nedávno verejne podporil Edward Snowden, ale aj Elon Musk, vďaka čomu zažila raketový vzostup a s tým spojené problémy. Na registráciu nepotrebujete telefónne číslo, môžete sa registrovať mailom.

Výhody: podpora slovenského jazyka, vysoká miera bezpečnosti.

Nevýhody: chýbajúca možnosť on-line zálohy.

Odkaz: Signal

Threema

V tomto prípade ide o platenú aplikáciu, ktorá sa slávne-neslávne zviditeľnila na Slovensku v spojení s Mariánom Kočnerom, kedy sa na svetlo sveta dostala von jeho komunikácia. To ale neznačí, že Threema nie je bezpečná. Panovali určité obavy ohľadom jej bezpečnosti, kvôli spojení s nemožnosťou nahliadnutia do zdrojového kódu. To sa ale zmenilo, pretože v súčasnosti je jej kód už vydávaný ako open-source. Bohužiaľ, zamrzí chýbajúca podpora slovenského jazyka a nemožnosť zálohy na cloud. Jediná možnosť je lokálna záloha. Aplikácia je nadmieru bezpečná. Na registráciu nepotrebujete telefónne číslo.

Výhody: vysoká miera bezpečnosti, open-source.

Nevýhody: bez on-line zálohy, bez podpory slovenského jazyka.

Odkaz: Threema.

Wire

Poslednou aplikáciou je Wire, ktorý podporuje slovenský jazyk. Zálohy na cloud nie sú dostupné, len ak si uložíte dáta lokálne. Aplikácia je na používanie jednoduchá a zároveň nie je viazaná registráciou na vaše telefónne číslo a postačí vám e-mail. Samozrejmosťou je podpora end-to-end šifrovania. Poteší aj PC klient.

Výhody: podpora slovenského jazyka

Nevýhody: bez on-line zálohy, netreba si viazať konto na telefónne číslo.

Odkaz: Wire

