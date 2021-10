Čierne diery ako zdroj neutrín?

Podľa vedcov, čierne diery asi nebudú zdrojom neutrín a budú musieť hľadať inde.

Ešte v októbri v roku 2019 vedci detegovali v Antarktíde vysoko-energetické neutríno, čo výskumníkov dostatočne zaujalo. Nakoniec sa im ho podarilo vystopovať až k čiernej diere, ktorá si pochutnávala na hviezde, pričom ide o udalosť prílivu a odlivu (Tidal Disruption Event - TDE). Udalosť známa ako AT2019dsg sa vyskytla aj v apríli toho istého roku, pričom pochádzala z tej istej oblasti, ako predmetné neutríno, takže vedci usúdili, že za neutrínom musí byť zodpovedná práve čierna diera "požierajúca" hviezdu.

Lenže pri bližšom skúmaní AT2019dsg sa podarilo tímu vedcov, pomocou rozsiahlych rádiových pozorovaní zistiť, že čierna diera pohlcujúca hviezdu, nedokáže vyprodukovať dostatok energie na tvorbu neutrína. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, zdroj neutrína musel byť oveľa silnejší, a to až 1 000 krát násobne, teda viac ako napríklad energia vyžiarená Slnkom za 30 miliónov rokov. Vedci teda usúdili, že vysoko-energetické neutríno musí pochádzať z iného zdroja. Záhadou je aj, že v blízkosti sa nenachádzala ani prípadná supernova, ktorá by dokázala vyžiariť takéto neutríno.