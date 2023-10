CIA má vyvíjať vlastnú umelú inteligenciu

Umelá inteligencia bude už onedlho všade, kam sa pozrieme.

Spoločnosti, ale aj krajiny sa zameriavajú na jednu z aktuálne najpopulárnejších technológií, ktorou nie je nič iné ako umelá inteligencia. Vďaka tomu môžeme sledovať preteky v tom, kto vytvorí inteligentnejšiu, múdrejšiu a dokonalejšiu AI. Podľa nedávnej správy agentúry Bloomberg, má na vývoji umelej inteligencie pracovať aj americká Ústredná spravodajská služba (Central Intelligence Agency - CIA). Podľa agentúry by mala tajnou službou vyvíjaná AI pomôcť agentom lepšie spracovávať "tony" informácií, na ktoré už bežní pracovníci postupne prestávajú stačiť. CIA AI má byť trénovaná z verejne dostupných informácií, čo môže do určitej miery vyvolávať obavy, vzhľadom na to, že sa vynárajú otázky týkajúce sa súkromia. Na druhej strane, používaním sociálnych sietí sa vo veľkej miere súkromia vzdávame.

Podľa riaditeľa CIA pre Open Source Enterprise - Randyho Nixona musia agenti hľadať tie správne "ihly medzi ihlami". Vyvíjaná umelá inteligencia by mala byť dostupná aj ďalším štátnym bezpečnostným agentúram v rámci Spojených štátov amerických. AI by mala agentom spočiatku pomôcť triediť informácie a následne chce CIA umožniť agentom komunikovať s umelou inteligenciou pomocou chatu. Zatiaľ nie je známe, či tajná služba pracuje na umelej inteligencii od nuly, alebo na vývoji spolupracuje s niektorou zo spoločností, ktorá už skúsenosti s AI má.

Nixon mal ďalej uviesť, že AI by mala dodržiavať všetky platné zákony v rámci USA. Napriek tomu sa tajným a bezpečnostným americkým službám podarilo tieto zákony obísť a súkromné údaje nakupovali napríklad od prevádzkovateľov sociálnych sietí. Údaje mali byť následne "zneužité" na zatknutie podozrivých osôb. Za vznikom štátnej AI môžu byť aj obavy z čínskeho pokroku na tomto poli, pričom tamojšia vláda už predstavila plán, podľa ktorého sa chcú stať vedúcou krajinou v spomínanom technologickom segmente do roku 2030.

Zdroj: Engadget,