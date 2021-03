Chystaný smartfón Xiaomi Mi 11 Ultra bude mať pravdepodobne revolučný systém chladenia

Spoločnosť Xiaomi pravdepodobne predstaví aj revolučný systém chladenia, ktorý by sa mal nachádzať v pripravovanom smartfóne Mi 11 Ultra.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi už o pár dní predstaví veľmi očakávané zariadenie Mi 11 Ultra. Bohužiaľ, ani tu nie je isté, či sa toto zariadenie po oficiálnom predstavení dostane na globálny trh, nakoľko ani minuloročný model Xiaomi Mi 10 Ultra neopustil hranice Čínskej ľudovej republiky. Bola by to ale škoda, pretože by malo ísť o najvýkonnejšie zariadenie pre tento rok od výrobcu Xiaomi a keď sme pri výkone, použitý procesor si bude vyžadovať dostatočné chladenie.

Letmý náznak o spôsobe chladenia naznačil spoluzakladateľ spoločnosti Xiaomi, ktorý sa o ňom zmienil v jednom príspevku na čínskej sociálnej sieti Weibo. V podstate by malo ísť o technológiu úplného chladenia, kde by sa mali vystriedať všetky tri skupenstvá hmoty - pevné, kvapalné a plynné. Technologický gigant zároveň spomína, že by mala byť tepelná vodivosť tejto technológie až stopercentná. Malo by ísť vlastne o parnú komoru, kde sa privedená kvapalina odparí do ďalšej komory, kde sa opäť ochladí a cyklus pokračuje ďalej. Tretie skupenstvo pravdepodobne spoločnosť Xiaomi myslí použitú VC platňu. Informácie sú na túto technológiu skúpe a hádam sa ich dozvieme na predstavení pripravovaného modelu Mi 11 Ultra.

Zdroj: GSMArena,