Chystaná verzia Windows 10 prinesie zaujímavé funkcie

Microsoft pracuje na neustálom vylepšovaní svojho operačného systému.

Tvorca operačného systému Windows 10, pracuje na jeho neustálom vylepšovaní, síce nie vždy sa to podarí. Za všetko stačí spomenúť nepodarenú poslednú aktualizáciu, ktorá nadmerne opotrebováva SSD disky. Aktuálne Microsoft pracuje na zapracovaní funkcie Auto HDR do svojho operačného systému, pričom táto funkcia je už v testovaní pre DirectX 11 a DirectX 12 a zároveň už teraz podporuje viac ako tisíc hier. Auto HDR má byť podobné tomu, čo aktuálne používajú herné konzoly Xbox Series X a Xbox Series S, ktoré poskytujú podporu dynamického rozsahu. Samozrejme ak to podporuje používané zobrazované zariadenie.

Auto HDR nie je jediná nová funkcia, ktorá príde s novou verziou Windows 10. Microsoft pracuje aj na vylepšení Prieskumníka, kde má pribudnúť nová možnosť zobrazenia informácii o súborov. To má ponúknuť detailnejšie zobrazenie informácii o súboroch. Medzi ďalšími novinkami je aj vylepšená práca so virtuálnymi plochami. Pričom by sa mala vylepšiť manipulácia s plochami a aktívny používatelia tejto funkcie sa navyše potešia, pretože Microsoft vyslyšal ich prosby a pridal možnosť nastaviť si pozadie na každú plochu zvlášť.

Medzi novinku patrí aj zmena v doručovaní aktualizácií. Microsoft plánuje vykonávať niektoré aktualizácie pomocou svojho obchodu s aplikáciami - Microsoft Store. Menších zmien sa dočkajú a ikony aplikácií Poznámkového bloku, Terminálu a Power Automate Desktop.

