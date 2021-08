Chystá NVIDIA nového grafického kráľa?

Dočkáme sa novej high-endovej karty GeForce RTX 3090 Super / Ti? Naznačuje prvý únik.

Aktuálne NVIDIA prechádza refreshom grafických kariet a postupne prechádza na karty s LHR – teda obmedzeným hashratom pre ťažbu Etherea. RTX 3090 mala byť nedotknutá ale nakoniec možno dôjde aj na túto kartu. RTX 3090 bola okrem minerov vyhľadávaná tiež u grafikov či pre rôzne grafické operácie a aplikácie postavené na CUDA. Karta má totiž 24GB VRAM a veľmi vysoký výkon. Pre mnohých sú tak oveľa drahšie profesionálne Quadra karty nepotrebné. To sa zrejme ukázalo aj na predajoch. RTX 3090 tiež umožňuje prepájanie kariet prostredníctvom NVLINKu, ide o poslednú kartu z rady.

RTX 3090 Super dostane síce len 256 CUDA jadier viac, okrem toho sa dočká pretaktovaných pamätí na 21 Gpbs (oproti 19.5 Gbps GDDR6X u RTX 3090) avšak príde o NVLINK a možno bude osekaný aj výkon v Ethereu. Pre mnohých tak práve absencia NVLINKu bude veľkým mínusom.

Maybe,

RTX 3090 Super

"GA102-350-A1

10752FP32, no NVLINK

Original 21Gbps MEM

TGP>=450W"

Launch in 2021.

