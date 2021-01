Chyba systému Windows 10 môže poškodiť pevný disk už len zobrazením ikony

Bezpečnostní výskumníci varujú pred chybou systému Windows 10, ktorá môže spôsobiť veľké poškodenie pevného disku už iba jednoduchým zobrazením ikony.

Bezpečnostný výskumník Jonas L, objaviteľ tejto chyby, ju popisuje ako kriticky podcenenú chybu zabezpečenia súborového systému NTFS. Uvádza, že chyba spočíva v špeciálne vytvorenom riadku kódu, ktorý je možné umiestniť do ľubovoľného priečinka, ZIP súboru alebo odkazu. Používateľ následne ZIP súbor rozbalí alebo sa jednoducho pozrie na priečinok, ktorý obsahuje daný odkaz, čim sa táto chyba prejaví a poškodí súborový systém disku. Windows 10 potom zobrazí vyskakovacie okno s oznámením, že s pevným diskom nie je niečo v poriadku. Dotknutí používatelia budú požiadaní o reštart počítača, aby sa opravila chyba disku.

NTFS VULNERABILITY CRITICALITY UNDERESTIMATED

-

There is a specially nasty vulnerability in NTFS right now.

Triggerable by opening special crafted name in any folder anywhere.'

The vulnerability will instant pop up complaining about yuor harddrive is corrupted when path is opened pic.twitter.com/E0YqHQ369N