Chromium príde o niektoré dôležité funkcie

Chromium príde o niektoré funkcie, čím stratí výhodu oproti Google Chrome prehliadaču.

Webový prehliadač Chromium, ktorý je "matkou" prehliadača (na ktorom stavia svoj Google Chrome) príde o dôležité funkcie. Patrí medzi ne: synchronizácia hesiel a záložiek, geolokácia, API pre kontrolu pravopisu, API pre prekladanie jazykov, bezpečné prehliadanie, API pre kontakty, Click-to-call API. Prečo to všetko Google robí? Podľa všetkého ide o nový trend, nakoľko Google ide robiť aj zmeny s aplikáciou Messages pre operačný systém Android.

Spoločnosť z Mountain View tvrdí, že prístup k týmto funkciám by nemal byť dostupný pre užívateľov mimo prehliadača Chrome. Táto novinka sa týka všetkých prehliadačov založených na jadre Chromium. Google to samozrejme odôvodňuje bezpečnosťou. Čo to znamená pre užívateľov Chromia? Ak používate operačný systém Linux, Microsoft Windows alebo Apple macOS, tak na všetkých troch OS prídete o vyššie spomenuté funkcie a bohužiaľ sa obmedzeniu ani nevyhnete napríklad tým, že si ponecháte staršiu verziu prehliadača. Google vás aj tak odpojí od spomenutých funkcií.

Ak aj naďalej chcete používať prehliadač postavený na jadre Chromium a neprísť tak o synchronizáciu, môžete skúsiť prejsť na prehliadač Vivaldi, ktorý používa vlastný synchronizačný modul. Za zmienku stojí aj Microsoft Edge, ktorý tiež používa vlastné nástroje na synchronizáciu, bohužiaľ pod Linuxom tieto nástroje ešte nie sú dostupné. Poprípade môžete skúsiť prehliadač Mozilla Firefox. Bohužiaľ, nie je spôsob ako sa vyhnúť novým obmedzeniam a termín začatia obmedzenia je stanovený na 15. marca 2021.

