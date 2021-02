„Chodiace vozidlo“ Hyundai Tiger X-1 sa dostane aj na tie najnedostupnejšie miesta

Spoločnosť Hyundai ukázala ukázala koncept štvornohého „chodiaceho vozidla“ s názvom Tiger X-1. Na trh by sa mohlo takéto vozidlo dostať ešte do roku 2030.

Hyundai prvýkrát ukázal myšlienku automobilu, ktorý dokáže kráčať, s konceptom Elevate. Ten odhalila na výstave spotrebnej elektroniky (Consumer Electronics Show) v roku 2019. Juhokórejská automobilka teraz posúva túto myšlienku o krok ďalej a predstavuje koncept Tiger X-1, ktorý by mohol pomôcť pri pátracích a záchranných akciách, vo vedeckom výskume, vojenských alebo prieskumných misiách, dokonca možno aj na iných planétach. Tento koncept však na rozdiel od Elevate nie je určený na prevoz ľudí, ale určený môže byť iba na prevoz materiálu, prípadne s vlastnou nadstavbou (napríklad ramenom,...) by mohol vykonávať výskumné práce alebo pomáhať pri odstraňovaní prekážok či pri lesných požiaroch.

Tiger je skratka pre Transforming Intelligent Ground Excursion Robot a X-1 označuje, že uvedený koncept je prvou experimentálnou verziou. Hyundai ho nazýva ultimátnym mobilným vozidlom a Tiger X-1 v súčasnosti existuje iba ako koncept. Súčasný koncept je veľmi malým vozidlom s rozmermi iba asi 20x12x7 palcov. Hyundai však uviedol, že produkčná verzia modelu Tiger by mohla byť trikrát alebo štyrikrát väčšia a že do modulárneho podvozku sa zmestí niekoľko veľkostí a tvarov karosérií.

Tiger je navrhnutý ako elektrické vozidlo. Veľkosť ani dojazd na jedno nabitie batérie zatiaľ ešte nie sú známe. Na predĺženie svojho dojazdu by však podľa spoločnosti mohol využiť solárne panely, prípadne spaľovací motor. Ovládaný môže byť manuálne na diaľku, avšak mohol by sa stať aj autonómnym vozidlom.

Štandardne by vozidlo malo vozidlo používať pohon všetkých kolies, avšak ak bude terén nepriechodný, môžu sa ramená, ktoré držia pneumatiky, ohýbať v kĺboch a tým umožnia vozidlu „kráčať“. Členenie nôh by tiež mohlo v prípade potreby udržiavať úroveň zaťaženia. Hovorca spoločnosti Hyundai uviedol, že motorové pohony, ktoré sa nakoniec použijú v nohách, určia rozsah a kapacitu užitočného zaťaženia vozidla. Tieto nohy a tiež určité komponenty podvozku by mohli byť vyrobené z uhlíkových vlákien (carbon fiber) pomocou 3D tlače.

Hyundai dúfa, že do roku 2023 alebo najneskôr do roku 2024 bude môcť takéto vozidlá testovať a následne o ďalších päť rokov by ich spoločnosť mohla uviesť na trh. Vozidlo Tiger vyvíja závod spoločnosti Hyundai New Horizons Studio v spolupráci so spoločnosťami Sundberg-Ferar a Autodesk.

Prečítajte si tiež: Hyundai ani Kia nakoniec nebudú vyrábať autá spoločnosti Apple

Zdroje: Hyundai Worldwide