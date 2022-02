Chlapík si postavil 27 000 000 mAh power banku

Táto masívna power banka je dokonca prenosná.

Čínskeho domáceho majstra - Handyho Genga už nebavilo mať so sebou malú a nedostačujúcu prenosnú nabíjačku, preto sa rozhodol skonštruovať si vlastnú. Tá by mala mať podľa jeho slov 27 miliónov mAh, vďaka čomu by táto kapacita mala stačiť na nabitie takmer piatich tisícov smartfónov, kde by mal každý veľkosť batérie 3 000 mAh. Takže by ste ak by ste túto externú batériu používali len pre svoj smartfón, tak skoro by ste ju nemuseli vôbec nabíjať.

Základom power banky je batéria podobná tej, ktorá sa nachádza v elektromobiloch, ale okrem nej si tento domáci majster všetko postavil sám. To zahŕňa ja ochranný rám a výrobu kabeláže. Táto prenosná batéria obsahuje výstup pre takmer 60 portov. Vďaka kapacite môže Geng počas chytania rýb, bez problémov pozrieť televíziu. Okrem toho si dokáže nabiť elektrickú kolobežku doslova uprostred ničoho, ale aj oprať prádlo v dvojbubnovej práčke. Napriek tomu, že ide o veľký objekt, je pre majiteľa stále výhodné nosiť túto nabíjačku so sebou všade, teda takmer všade.

Zdroj: AndroidAuthority,