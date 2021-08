Chcete si zarobiť 10 000 dolárov mesačne? Skúste natáčať YouTube Shorts

YouTube vám dá 10 000 dolárov mesačne, ak budete natáčať krátke videá.

Americká webová služba zameraná na videá - YouTube, spustila svoju odnož - Shorts, pre krátke videá, pričom má ísť o odpoveď pre sociálnu sieť TikTok, ktorá vďaka tomu získala na nemalej popularite. Prvá krajina, kde bola spustená služba Shorts je India, a to ešte v septembri 2020. Začiatkom tohto roka prišla služba do USA, no zatiaľ ako beta verzia. Celosvetovo bola služba spustená v júli. Aktuálne je možné používať YouTube Shorts vo viac ako sto krajinách sveta, lenže služba nezískala takú popularitu, akú má sociálna sieť TikTok a Instagram Reels.

Z toho dôvodu sa videoslužba rozhodla podporiť svoj projekt finančnou čiastkou 100 miliónov dolárov (84 485 500 eur), pričom si môžete mesačne odkrojiť z tohto balíka peňazí až 10 000 dolárov (8 448,05 eur) mesačne. Vyplácanie honorárov by malo začať už tento mesiac, ale také ľahké to nebude. Je tu pár podmienok, ktoré musíte splniť. Samozrejmou podmienkou je sledovanosť. Zverejnený obsah musí byť originálny (pôvodný), nesmie teda obsahovať vodoznak inej videoslužby a tak isto nesmie ísť o reupload videa. Ak to náhodou urobíte, služba vás vyškrtne z výplatnej pásky.