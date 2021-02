Chcete sa stať astronautom pre Európsku vesmírnu agentúru? Teraz máte šancu!

Európska vesmírna agentúra prijíma nových astronautov prvýkrát za posledných 11 rokov. Agentúra uviedla, že dúfa, že na Mesiac dostane ľudí ešte v tomto desaťročí.

Nábor na nové pracovné miesta Európskej vesmírnej agentúry (ESA) sa začne 31. marca 2021 a bude trvať do 28. mája 2021. Agentúra dôrazne vyzýva ženy, aby sa o tieto miesta uchádzali na rozšírenie rodovej rozmanitosti v agentúre. Agentúra tiež pracuje s myšlienkou náboru astronautov s telesným postihnutím prostredníctvom programu Parastronaut Feasibility Project.

„Európa je na svojom mieste v centre prieskumu vesmíru. Aby sme išli ďalej, ako sme kedy boli, musíme hľadať ďalej, ako sme kedy hľadali,“ povedal generálny riaditeľ ESA Jan Wörner. „Tento náborový proces je prvým krokom a teším sa na sledovanie vývoja agentúry vo všetkých oblastiach prieskumu vesmíru a inovácií s našimi medzinárodnými partnermi v nasledujúcich rokoch.“

Požiadavky na to, aby ste sa mohli stať astronautom nájdete na webe ESA Astronaut training requirements v anglickom jazyku (vedieť anglicky rozprávať a čítať je tiež jednou z podmienok).

Žiadosti môžu záujemci podávať prostredníctvom webu ESA Careers. Po ukončení náboru sa začne šesťstupňový výberový proces, ktorý sa má ukončiť v októbri 2022.

Tlačové konferencie, ktoré budú prebiehať online na webe ESA Web TV, poskytnú ešte podrobnejšie informácie o výberovom procese nových astronautov a uskutočnia sa v šiestich jazykoch 16. februára v čase od 13:00 do 14:00 (angličtina, francúzština), od 14:30 do 15:30 (nemčina, holandčina) a od 15:30 do 16:30 (taliančina, španielčina).

Zdroje: European Space Agency