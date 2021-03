Chcete ísť ZADARMO na cestu okolo Mesiaca? Japonský miliardár možno hľadá práve vás!

Japonský miliardár Yusaku Maezawa si objednal cestu okolo Mesiaca na palube rakety Starship spoločnosti SpaceX. Teraz hľadá 8 členov posádky spomedzi ľudí z celého sveta.

V roku 2018 si podnikateľ Yusaku Maezawa zakúpil všetky sedadlá na palube rakety spoločnosti SpaceX, ktorá má v roku 2023 odletieť na cestu okolo Mesiaca. Pôjde o prvú civilnú cestu smerujúcu k Mesiacu raketou Starship (zatiaľ ešte len vo vývoji), ktorá má trvať približne týždeň. Teraz Maezawa vyhlásil, že osem ľudí zo širokej verejnosti sa bude môcť k nemu pripojiť.

Wanna fly to the 🌕 with me??

Big update coming March 2nd. #dearMoon — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) February 26, 2021

Vo videu zverejnenom na YouTube kanáli „Yusaku Maezawa【MZ】“ podnikateľ uviedol, že posádka sa bude celkovo skladať z 10 až 12 osôb, avšak osem sedadiel ponúkne ľuďom, ktorých by v ich činnosti mohla cesta do vesmíru mohla inšpirovať. „Zaplatím za celú cestu,“ povedal Maezawa. „Kúpil som všetky sedadlá, takže to bude súkromná jazda.“

Maezawa prvýkrát oznámil svoj plán zobrať niekoľkých členov verejnosti do vesmíru už pred dvoma rokmi. V tom čase hľadal umelcov, ktorých mal takýto výlet priviesť k vytvoreniu niečoho inšpiratívneho po návrate na Zem. Maezawov pôvodný plán sa však odvtedy čiastočne zmenil. „Začal som uvažovať, koho mám na mysli pod pojmom umelci? Zistil som, že asi každý človek, ktorý robí niečo kreatívne, by sa dal nazvať umelcom.“

Kandidáti na členov Maezawovej posádky musia spĺňať dve kritériá:

Akúkoľvek činnosť vykonávajú, cestou do vesmíru by mali byť schopní posunúť hranice tejto činnosti. „Ak by ste šli do vesmíru, dokázali by ste urobiť niečo, čo je ešte lepšie, ešte väčšie?“ Musia byť „ochotní a schopní podporovať ostatných členov posádky, ktorí zdieľajú podobné ašpirácie“.

„Chcem, aby sa zapojili ľudia zo všetkých druhov prostredia. Nezáleží na tom, čo robíte. Chcete pomôcť ľuďom a prispieť spoločnosti. Chcete posunúť svoju kreatívnu činnosť na vyššiu úroveň. Ak vám niečo z toho znie povedome, prosím, pridajte sa ku mne.“

Ak vás táto ponuka zaujala, môžete sa predbežne registrovať do 14. marca 2021 na webe dearMoon.

