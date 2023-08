ChatGPT dostáva zaujímavé funkcie

Obľúbený jazykový model získava zaujímavé funkcie, ktoré potešia veľký počet používateľov.

Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom umelej inteligencie - openAI postupne rozširuje svoj jazykový model ChatGPT. Ten je mimochodom veľmi obľúbený medzi používateľmi. Do spoločnosti investoval miliardy dolárov aj technologický gigant Microsoft. Lenže napriek svojej všeobecnej obľúbenosti, má tento jazykový model niekoľko "chýb", ktoré mu používatelia vytýkajú. Tieto sťažnosti sa rozhodol vypočuť tvorca ChatGPT a aktuálne pridáva nové funkcie, ktoré sú zatiaľ súčasťou beta programu. To, či sa nové funkcie dostanú aj do bezplatnej verzie sa zatiaľ nedá odhadnúť.

Jednou z takých funkcií je "schopnosť pamätať si". To znamená, že jazykový model si po novom bude pamätať aj predošlé diskusie. Funkcia je to síce zaujímavá, ale na druhej strane vyvoláva obavy týkajúce sa ochrany súkromia. Ďalšou zaujímavou funkciou je položka "Vlastné pokyny". Vďaka tejto položke si môžete lepšie nastaviť chovanie umelej inteligencie, aby vám bola čo "najbližšie". Napríklad AI môže generovať učivo pre žiakov na ich úrovni. Spoločnosť zároveň upozorňuje, že odpovede v rámci beta program nemusia byť presné.

Obyvatelia Európskej únie si budú musieť počkať na nové funkcie, nakoľko spoločnosť openAI musí vyriešiť zlúčenie nových vlastností s GDPR.

Zdroj: Engadget,