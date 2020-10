Červený trpaslík s dvoma zaujímavými planétami

Solárne systémy vedia vždy prekvapiť.

Červený trpaslíci sú v najhojnejšom zastúpení vo vesmírne a zároveň patria k najchladnejším a najmenej hmotným hviezdam. Na rozdiel od bielych trpaslíkov, sú tvorené plazmou a vďaka pomalému spaľovaniu vodíka je ich odhadovaná životnosť až na bilióny rokov. Keďže vyžarujú veľmi málo svetlá, tak je veľmi ťažké ich objaviť. Nám najbližšia známa hviezda v tejto hviezdnej postupnosti je Proxima Centauri.

Na ich objavovanie existujú prístroje, ktoré pomáhajú ich hľadaniu. Jedným z nich je SAINT-EX, ktorý sa nachádza v Mexiku a spolupracuje s NCCS PlanetS. Ide o plne robotické zariadenie obsluhujúce metrový ďalekohľad a umožňuje detekciu hviezd tohto typu. Špecializácia sa teraz vyplatila a bol objavený systém TOI-1266 s dvoma planéta mi, ktoré sú vzdialené 120 svetelných rokov. Veľkosťou sa planéty od seba zreteľne líšia. Vnútorná planéta TOI-1266 b, meria až niečo pod dva a pol násobok priemeru Zeme a to z nej robí takzvaného „sub-Neptúna“. Vonkajšia planéta, TOI-1266 c, je o niečo viac ako jeden a pol krát väčšia ako naša planéta a patrí teda do kategórie „super-Zeme“.

Zdroj: Phys, Wikipedia,