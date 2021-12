Černobyľský vzduch je už teraz bezpečnejší, vďaka novej technológii

Nová technológia pomôže výrazne znížiť radiáciu na bežnú úroveň.

Švajčiarka spoločnosť Exlterra (Excellence for Earth) sa zaoberá komercionalizáciou a výrobou trvalo udržateľných technologických riešení pre životné prostredie. Exlterra spolupracuje s ukrajinským špecializovaným štátnym podnikom (State Specialized Enterprise Ecocentre - SSE Ecocentre), ktorý sa špecializuje na monitorovanie radiácie v Černobyle.

V súčasnosti je takzvaná "Zóna" prístupná turistom len v určených lokalitách, to by ale mala zmeniť nová technológia s názvom Nucleus Separation Passive System (NSPS). Táto technológia bola zatiaľ testovaná na rozlohe jedného hektára v období november 2020 až september 2021. Počas tohto obdobia sa znížila hodnota radiácie v ovzduší o 47 percent a v pôde o 37 percent. NSPS využíva primárne vysoko-rýchlostné častice, známe ako pozitróny (anti-elektrón). Tie sú smerované na rádioaktívne izotopy v pôde, ktoré sú vďaka týmto časticiam rozbité. Samotný proces prebieha pod povrchom pôdy.

Kompletné výsledky zatiaľ nie sú známe, ale podľa vedcov pracujúcich na projekte, sú na veľmi dobrej ceste vrátiť testovaciu lokalitu na normálnu úroveň. Podľa generálneho riaditeľa Sergiya Kireieva zo SSE Ecocentre, sú tieto výsledky pozoruhodné, pričom je to prvýkrát za 35 rokov, kedy sa podarilo znížiť radiáciu v "Zóne". Zároveň tak svitá aj nádej na očistu "jadra" problému, ktorý je ukrytý pod sarkofágom. V prípade plného nasadenia novej technológie, by bolo možné skrátiť dobu z 24 000 rokov, kým by sa radiácia úplne vytratila, len na 5 rokov, čo by bol veľký pokrok.

Zdroj: InterestingEngineering,