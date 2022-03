CD Projekt ohlásil nového Zaklínača

Nová hra zo sveta Zaklínača nás opäť vezme do sveta fantázie.

Poľské herné štúdio CD Projekt Red oznámilo začiatok prác na novej ságe zo sveta Zaklínača. Podľa tvorcov hry by sme sa mali tešiť na nové príbehy z tohto sveta. Budúcich hráčov hry určite poteší, že nový Zaklínač bude používať herný Unreal Engine 5. To je veľký rozdiel, oproti doteraz používanému a firmou vyvíjanému enginu - REDengine. Na tomto engine boli vytvorené predchádzajúce hry zo sveta Zaklínača a Cyberpunk 2077. Napriek použitiu Unreal Engine 5, má spoločnosť naďalej pracovať aj na svojom REDengine a to hlavne z dôvodu podpory pre hru Cyberpunk 2077.

Zatiaľ nie je známe, na koľko hier z fantasy sveta Zaklínača sa máme tešiť, ale podľa hernej spoločnosti by nás mala čakať sága. Tak isto nie je známy ani dátum uvedenia hry na trh. Zverejnené nebolo ani dodatočné meno hry, ktoré by mohlo napovedať aspoň čo to o príbehu, okolo ktorého sa bude hra točiť. Zatiaľ neostáva nič iné, len si počkať na úniky informácií, prípadne oficiálne priame oznámenia od tvorcov hry. Treba len veriť, že hra bude lepšie spracovaná v deň vydania a nepostihne ju osud podobný hre Cybepunk 2077.

Zdroj: Arstechnica,