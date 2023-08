Carl Pei nečakane ohlásil vznik novej podznačky

Nothing predstavuje podznačku CMF.

Spoločnosť Nothing založil spoluzakladateľ firmy OnePlus - Carl Pei po tom, ako z nej odišiel. Pei chce prinášať dizajnovo netradičné produkty. Prvým takým boli bezdrôtové slúchadlá, ktoré onedlho nasledoval smartfón Nothing Phone (1). Svetlo sveta uzrel už aj nový model s číslom "(2)", ktorý používa procesor Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1. Produkty spoločnosti nepatria práve k tým cenovo dostupným a preto mal prísť generálny riaditeľ spoločnosti Nothing s nápadom založiť sub-značku s názvom CMF.

Oznámenie týkajúce sa založenia pod-značky CMF prišlo pomerne nečakane vo videu Community Update, kde približne od 8:45 minúty Pei hovorí o svojom nápade. CMF má ponúkať cenovo dostupné zariadenia s nadčasovým dizajnom a produkty majú byť vzhľadom na sumu kvalitné. Medzi oboma značkami má byť viditeľný dizajnový prienik. Pei dodáva, že v rámci založenia značky bude vytvorený samostatný tím ľudí, ktorý bude na nových cenovo dostupných produktoch pracovať. Tým chce zabrániť "rozptýleniu" tímu zamestnancov pracujúcich na hlavných produktoch značky Nothing.

