Capella-2 ponúka satelitné obrázky s najvyšším rozlíšením

Satelit Capella-2, spoločnosti Capella space ponúka satelitné obrázky s najvyšším rozlíšením na trhu. Rozlíšenie obrázkov dosahuje hranicu 50 cm x 50 cm a spoločnosť oznámila dosiahnutie tohto míľnika v stredu.

Capella-2 využíva technológiu Radaru so syntetickou apertúrou, čo prináša viaceré výhody. Ak sa pozriete na bod na Zemi z vesmíru v náhodný moment na náhodnom mieste tak šanca, že niečo uvidíte je 25 percent. Nočná strana zaberá polovicu Zeme a oblaky tiež pokrývajú približne polovicu povrchu našej planéty, čo dáva výslednú približne 25 percentnú šancu. Radarova technológia zobrazovania dokáže pozorovať aj na nočnej strane Zeme a cez oblačnosť. Pre porovnanie, Lidar dosahujúci podobné rozlíšenie ako radarove pozorovania so syntetickou apertúrou cez oblačnosť nevidí. Fotóny lidaru sú veľmi efektívne odrážané oblačnosťou.

Capella v blog príspevku na svojom webe a v sérii Twitter príspevkov zverejnila fotografie ilustrujúce čo jej satelit dokáže. V nasledujúcom twitter príspevku napríklad ukazuje snímku čínskeho kozmodrómu Ťiou-čchüan (Jiuquan).

2/ If you’ve seen our Stripmap images on social media, get ready for even higher levels of detail and clarity in our images. Take China’s Jiuquan #Satellite Launch Center, where you can zoom in to see crisp SAR images of the rockets on the pads with unprecedented sharpness. pic.twitter.com/ffen7TJfhq