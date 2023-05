Canon hľadá partnera medzi výrobcami smartfónov

Kto bude budúcim partnerom Canonu?

Vo svete smartfónov sú pomerne moderné spolupráce s výrobcami fotoaparátov. Dalo by sa povedať, že ide o pomerne lukratívny biznis. Spoločnosti produkujúce smartfóny získajú na exkluzivite a firmy vyrábajúce fotoaparáty dostávajú dobre zaplatené za použitie značky a technológií v zariadeniach. Máme tu už niekoľko partnerstiev: Xiaomi - Leica, Vivo - Zeiss a OnePlus/Oppo - Hasselblad. Kto teda bude partnerom Canonu? Hráčov je viac než dosť - Apple, Realme, Asus, Honor, Huawei, Samsung, Sony, Motorola, Google, či Nokia. Rovno ale môžeme vylúčiť niektoré spoločnosti.

Apple, Samsung a Google sú totiž najmenej pravdepodobní. Napríklad Samsung má vlastné kapacity na vývoj, Apple si vystačí samo a to isté sa dá povedať aj o Google. Sony je tiež veľmi nepravdepodobné, keďže má vlastný vývoj. Nakoniec ostávajú v podstate len čínske spoločnosti. Z úvah môžete tiež vyškrtnúť spoločnosť Huawei, na ktorú sú uvalené sankcie týkajúce sa používania mnohých technológií. Je teda ťažko povedať, kto to bude, ak to bude. Napriek tomu ide o zaujímavý krok výrobcu fotoaparátov. Prípadné partnerstvo by mohlo pomôcť obom stranám spolupráce. Bude to teda Honor, Huawei, Realme, alebo Nokia?

Zdroj: GSMArena,